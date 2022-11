Precios Justos: almaceneros temen que haya desabastecimiento

Después de que el Gobierno Nacional implementó "Precios Justos" -una medida que congela precios por un tiempo determinado- varios comercios y almaceneros expresaron que se visualiza un desabastecimiento y hay denuncias para sostener los precios.

Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó: “Hace unos 20 días tuvimos una reunión con el secretario de comercio, para plantearle la problemática que vivimos". En este sentido, detalló que hay muchos productos que están escaseando: el aceite es uno de ellos que "meses atrás lo estábamos pagando a 360 pesos de costo y hoy nos cuesta 899 la botella de litro y medio".

Por su parte, aseguró que plantearon antes del lanzamiento "una reunión con mayoristas de todo el país" entre "el monopolio, la fábrica grande, el mayorista y los pequeños comerciantes", pero esa reunión "no llegó", agregó.

De esta manera, ejemplificó que existen algunas irregularidades "En el AMBA un aceite girasol de una marca conocida de litro y medio, si escanea con el teléfono el programa le dice que lo tiene que pagar 389 pesos, pero la realidad es que nosotros lo pagamos de costo 599", entonces ahí es donde hay un desfasaje.

Y continuó: "A eso ponerle nuestra rentabilidad lo tenemos que vender en 750, 800 pesos. Entonces, pasa que si pasó por un hipermercado y de casualidad encontró una botella, la pagó 389 y después viene a mi negocio, lo primero que va a pensar es que yo me abuso. Esa son las cosas que tenemos que plantear públicamente".

Finalmente, concluyó: “El programa Precios Justos no es algo nuevo, ya ha transcurrido, el programa tiene un nombre distinto. Lo importante es que no haya desabastecimiento porque estas cosas terminan conduciendo a que las empresas no abastezcan. También sabemos que de los programas anteriores, cuando las empresas no pueden cumplir empiezan con el cambio de packaging, con la reducción de tamaño. Estas cosas ya las vivimos pero nosotros vamos a seguir poniéndole las ganas”.