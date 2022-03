¿Por qué los supermercados chinos dejaron de ser un buen negocio en Buenos Aires?

Los supermercados chinos buscan sobrevivir a la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, que terminó con más de 200 comercios cerrados y generó la pérdida de unos 2.000 puestos de trabajo directo e indirecto, según informa la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa)

En ese sentido, la presidenta de Cedeapsa, Yolanda Durán, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y se refirió a la ola de cierres de estos comercios. "Hay cierres, pero vienen a consecuencia de varios factores. Primero por la pandemia, ya que la gente no fue a trabajar, no se podía salir y bajaron las ventas", aseguró.

"El problema es que no se pudo aguantar con los alquileres. Al no haber ventas, ni circulación de la gente en lugares céntricos, los alquileres siguieron subiendo. Es algo difícil para todos, aumentan los productos, los precios, y ahora aumentó la nafta de nuevo. Ante eso, los chinos que son líderes en la venta de comestibles no saben hacer otra, entonces buscamos irnos más para el interior", explicó Durán.

Y continuó: "Ahora nos estamos moviendo hacia otros lugares. Muchos nos fuimos para el sur, Bariloche, Neuquén, Puerto Madryn y también para el norte, donde hace poco inauguramos un local en Jujuy. Sé que ahí están trabajando muy bien, tienen alquileres bajos y tienen ventas".

"En Mendoza también tenemos locales; lo que está pasando en esa provincia son varios factores. La gente no tiene plata, las ventas son escasas, y como no hay grandes conglomerados de edificios, se complica. A veces nos vamos para el centro o en el interior de la provincia, donde hay muchas fincas. Los supermercados chinos tienen una gran posición en Mendoza", señaló la titular de Cedeapsa, y agregó que "nosotros también tenemos 15 supermercados, en Las Heras, Dorrego, y en Corralitos".

-Alberto Fernández dijo que desde el lunes viene la guerra contra la inflación. ¿Qué les han dicho a ustedes desde el Gobierno que van a hacer contra la inflación?

-Y qué van a hacer si ellos mismos autorizan aumentos, como con la la nafta por ejemplo. Eso es un efecto dominó, sumado a la escasez. No olviden el trigo, los comodities, la soja, el azúcar, que tienen precios internacionales y quieren que paguemos esos precios en el mercado interno. Ahí debería ver el Gobierno, no ir a ver quiénes son los grandes especuladores. Especuladores son todos, quién no se va querer cuidar de una inflación que tenemos de 4% mensual. Hay cosas que el Gobierno no mira bien. Yo en la mesa de trabajo lo planteé, ellos dicen que hay que ajustarse, pero por qué no se ajustan ellos, por qué no bajan los gastos, para qué tanta gente en los Ministerios.