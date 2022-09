¿Por qué la ropa es cada vez más cara?

El Gobierno nacional firmó este jueves 22 de septiembre un acuerdo con las cámaras del sector indumentaria para congelar los precios hasta el 1 de diciembre próximo, luego de que los valores de la ropa aumentaran más de 100% en el último año.

De esta forma, alrededor de 40 marcas acordaron retrotraer los precios de los artículos a los vigentes en los primeros días de septiembre y congelarlos por 60 días hasta diciembre próximo, en un intento por frenar el constante incremento en los precios de la indumentaria.

En este sentido, el economista, consultor económico y financiero, Diego Giacomini habló con el programa Metaverso y se refirió al tema: “Primero, cepo, cuasi cerrada la importación, lo cual les brinda a los fabricantes de ropa doméstica una protección adicional a la de los aranceles a la importación que ya de por sí tienen. Si a esto le sumamos que el secretario pertinente en el organigrama del gobierno que sale puntualmente, es un hombre ligado al sector, a través de la fundación Pro Tejer, lo que se concluye es que el pato de la boda no es otro que el consumidor".

"Consumidores somos todos, pero productores unos pocos. Entonces, se perjudica todo el mundo en pos del beneficio de unos pocos, que son los productores que están en asociación inmoral en complicidad solidaria con los burócratas del Estado y entre ellos hacen un negociado a expensas de todos nosotros, te venden ropa de mala calidad carísima”, señaló el economista.

-¿Es tanta la ganancia que se puede dejar, por ejemplo, el que produce ropa?

-Por un lado, tenemos la calidad del producto, que suele desear bastante del producto promedio de argentinos, con la calidad del producto que uno puede ver internacionalmente. Uno va al exterior y en promedio la calidad de la vestimenta es muy superior a la Argentina. Si a esto le agregamos la fase del precio es increíble, porque aún con cualquier tipo de cambio caro, con dólar, la ropa del exterior en promedio es barata.

-Siempre a lo largo de toda la historia la industria textil ha sido con la mentira, la diatriba, el relato de que se cuidan las fuentes de trabajo es una de las principales mentiras que utilizan los gobernantes para perjudicar a los consumidores. A lo largo de toda la historia ha sido uno de los sectores más protegidos y por ende, más prevendarios, es decir, el Estado protege con la mentira de los puestos de trabajo a los empresarios, quienes están protegidos y no tienen competencia, y al no tener competencia pueden producir productos de escasa calidad y venderlos a precio elevadísimo. Ahora, esto genera una renta extraordinaria que no le queda solamente al empresario, sino que la reparte con el político que lo protege.