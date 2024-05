Por primera vez una mujer estará a la cabeza del Banco de Inversión y Comercio Exterior

Con apenas 33 años de existencia, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) llega al presente con una mujer en la presidencia. Se trata de Marina Calocero, contadora pública nacional y psicóloga, que entró al directorio en enero de este año, en remplazo de Juan Manuel Troncoso, funcionario que tuvo a Patricio Milic como vicepresidente.

Calocero nació el 8 de marzo de 1982, es Contadora Pública por la Universidad Católica Argentina (UCA), y licenciada en Psicología por la Universidad del Salvador (USAL). En los últimos 4 años trabajó como consultora independiente, y ya venía ocupando puestos de HR Business Partner en la empresa Aeropuertos 2000, y ocupó el cargo de gerente de Recursos Humanos en Ricardo Wagner.

Marina Calocero

La profesional lleva más de 12 años de experiencia en Auditoría y Control Interno. Ha trabajado como gerente de Control Interno en Phillip Morris International, y también como auditora en Ernst & Young.

Ruidos y reemplazo

Desde la cartera de Economía descartaron que su ausencia se debiera a un desentendimiento en cuanto a salarios aunque, off the record, varios miembros de los sectores internos aseguraron que esto no fue así: Troncoso se fue por problemas de dinero.

Marcelo Pose

A la llegada de Calocero hay que sumar la de Marcelo Pose, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, quien a partir de ahora será Gerente General del BICE.

En los últimos 4 años se desempeñó como consultor independiente. Cuenta con una amplia experiencia en el sistema financiero, donde ocupó los cargos de: Director en Banco Nación (2018-2019), Presidente de la Casa de Moneda (2015-2018), Vicepresidente del Banco Tierra del Fuego (2009-2015), Gerente General de la Superintendencia de AFJP (2008) y del Banco Ciudad (2005-2007). En la actividad privada es productor agropecuario.