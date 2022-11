Perspectivas sombrías e incertidumbre en la proyección económica de fin de año

Cada vez más cerca del final del año, y aún con varios aumentos que incidirán en el bolsillo y el humor de los argentinos, hay muchos anuncios que se hacen esperar –en especial los referentes a los ajustes comprometidos para la reducción del déficit fiscal en los acuerdos con el Fondo Monetario- y el clima dista de ser favorable en perspectivas y en confianza.

Luis Secco, economista y director de Perspectivas Económicas, analizó el tema en diálogo con Metaverso de Ciudadano News, y destacó: “No son muy alentadoras, después de cien días de gestión del ministro Massa no hay demasiados resultados a la vista”, y precisó que “la inflación se instaló en un umbral más alto, y eso incluso sin que se hayan aumentado las tarifas de servicios públicos”, teniendo en cuenta que se siguen postergando las reducciones de subsidios.

El economista agregó que “tampoco es producto de una devaluación, porque salvo temporariamente para la soja y para algunos consumos o usos de dólares, el tipo de cambio sigue sin haberse modificado y sigue perdiendo con respecto a la inflación en el mes a mes”, y esto determina “que, sin corrección de precios relativos, el umbral inflacionario es más alto y al mismo tiempo, la falta de dólares, con ese paréntesis que generó el dólar soja, sigue siendo fuerte, muy evidente, dado las medidas que toma el gobierno todo el tiempo limitando el acceso a los dólares baratos”, y en consecuencia, “la principal víctima de toda política es el nivel de actividad económica, tanto por la demanda como por la oferta. La demanda se resiente porque el salario pierde con respecto a la inflación y la oferta se resiente por las restricciones sobre la disponibilidad de divisas, el acceso al mercado y la posibilidad de importar”.

Los ingresos

Consultado sobre las posibilidades de recuperación del poder adquisitivo de la población fue tajante: “No, no se puede, el salario le seguirá corriendo de atrás a la inflación. El gobierno hace marketing de su progresismo, y ser progresista en Argentina hoy no pasa por hacer un bono circunstancial para tal o cual sector, controlar los precios o acusar a tal o cual empresario de aumentar los precios; ser progresista es bajar la inflación, y la inflación la genera el gobierno, no son los privados”.

También fue crítico de las iniciativas aisladas para controlar las subas: “La inflación es un fenómeno macroeconómico y el que tiene que tener las iniciativas y tratar de hacer algo diferente es el mismo gobierno, lamentablemente todos los días vemos que las políticas no cambian. De 400 precios que estaba negociando Tombolini, el secretario de Comercio para congelar, ahora Massa habla de 1.500. Hoy en Boletín Oficial aparece una resolución por la cual se habla de iniciar investigación para quienes hayan aumentado sus precios producto de alguna posición dominante en el mercado, o sea, se siguen tomando medidas micro, cuando el problema es macro y tienen que ver con una política fiscal, y un balance del Banco Central que acompañe esa política fiscal y es claramente insustentable en el tiempo”.

Otro de los anuncios recientes tuvo que ver con la posibilidad de que las empresas importen con sus propios dólares, teniendo en cuenta las restricciones que dificultan en algunos casos la productividad y competitividad. Al respecto, Secco destacó que “el problema es que la empresa que pone los dólares que tiene acumulados, o va al mercado no oficial para comprarlos fuera de mercado único y libre de cambio, incluso contado con liqui, evidentemente está diciéndole al gobierno pone dólares que son más caros, que incluso si los tuvieras, el problema es la reposición de esos dólares, a qué tipo de cambio vas a poder comprarlos, entonces, estás llevando a un montón de empresas a poder importar a un dólar mucho más caro, y eso también tiene consecuencias sobre los precios”. Esto ocurre porque “la falta de resultados hace que se tomen medidas muy a las perdigonadas, inconexas, que no hacen más que generar más dificultades para el cálculo económico, porque un precio tan importante, una mercadería tan importante de la economía como es el dólar, no puede tener la multiplicidad de precios que tiene y eso no tener ninguna consecuencia”.

Eso ocurre “porque todos estos otros tipos de cambio intervienen en los mecanismos de formación de precios y salarios, y todo lo tira para arriba. Entonces, la incertidumbre lo que hace es que haya una volatilidad nominal gigantesca, y la víctima de todo eso es el nivel de precio y nivel de actividad económica”.