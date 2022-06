Pareja: ¿cómo administrar las finanzas de a dos?¿Juntamos el dinero?

Cuando dos personas deciden irse a vivir juntas, ya sea por amistad o amor, hay algo que siempre van a tener que enfrentar. El desafío de las cuentas conjuntas y el aprender a administrar las finanzas de a dos.

Vale Laco, asesora y educadora en Inteligencia Emocional Financiera, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y vertió una serie de consejos a la hora de administrar el dinero de a dos.

Sobre este tema, la especialista indicó que "lamentablemente no hay manual para esto, pero lo principal es dialogar sobre el dinero con la pareja, pensar en el proyecto personal de cada uno y el de la pareja. Qué es lo que quiero, mis no negociables y qué queremos en común. Contemplando lo que cada uno quiere decir, cuánto cuesta eso y a partir de ahí hablar de dinero".

Asimismo, aconsejó que es importante "identificar la personalidad financiera de cada uno, dependiendo de eso es la forma en que gestiona el dinero" explicando que hay 5 personalidades financieras: "el altruista, analítica, servicial, impulsiva y la ahorradora". De esta manera, "dependiendo de cada podemos ser opuestos complementarios o similares que tenemos fortaleza, pero puntos a trabajar sin el complemento. A partir de ahí ver cómo administramos. Si hay una persona impulsiva, al ahorrador le genera temor que se gaste toda la plata y hay que empatizar y comprendernos".

—Llega fin de mes y hay que pagar servicios, ¿los dos sueldos se juntan o cada uno divide a la mitad?

—No hay receta, depende de cómo cada uno significa su dinero. Cuando hay proyectos a largo plazo, lo mejor es compartir los temas de dinero con el otro, armar un pozo en común para los gastos en común. Hay que tener en cuenta el estilo de vida, dentro de eso decir qué pagás vos y qué pago yo. Viví mucho tiempo en Inglaterra, me hice amiga de una holandesa y una australiana. Vivían en pareja ellas, cada una con su novio y dividían todo. Destinaban un porcentaje del sueldo, quizá para vos ganás más, pero el porcentaje es el mismo. Otros decían no, lo dividimos en dos y es igual.

“Para que haya compromiso lo mejor es ver qué puede aportar cada uno. Acordar qué paga cada uno y en lo concreto, más allá de dónde viene el dinero. Pero también es muy importante que cada uno construya de manera separada su libertad financiera. Queremos que el amor sea para toda la vida, yo creo en eso, pero nunca sabemos qué pasa en la vida. Generalmente, históricamente el hombre genera más que la mujer, entonces se ve en un momento por el acuerdo se ocupa de tareas del hogar y el otro se ocupa del espacio de generar dinero. Ese dinero que vos generás es nuestro, basándonos en ese dinero, cada uno debe construir la libertad financiera, con bienes que compran a nombre de ambos y también armando el ahorro automático", especificó.

—¿Es necesario ahorrar para un futuro?

—Hay que tratar de ir destinando un monto del ingreso familiar para construir un patrimonio tal que el día de mañana te dé una renta pasiva cuando te jubilás. Eso me parece importante. Si no más adelante hay cambios, ni hablar si uno fallece. Pero si deciden separarse, que uno no se vea perjudicado porque no tuvo esa fuente de ingresos ni el recorrido profesional.

—En épocas de crisis económicas, cuando uno junta el dinero, se hace el pozo común para pagar los gastos, es como que la plata rinde más que si cada uno paga una parte. ¿Es así?

—Depende de la personalidad financiera de cada uno. Si tu pareja es impulsiva o servicial al final no termina sobrando. Yo tengo un método para que las personas desarrollen su inteligencia emocional financiera. Dentro de este método hay un sistema para administrar las finanzas personales donde digo primero te pagás a vos, separás para tu colchón, después gastás en gas, luz, teléfono y supermercado. Si primero pagás eso no sobra nada. Es importante tener ese hábito, porque la AFIP no te va a decir pagate a vos, pero sí pagá los impuestos y eso lo vamos a pagar. Lo que digo es que rinde más en común, porque hay objetivos en común y lo administrás más fácil.

—¿Cuáles son las debilidades que más se ven en la economía de una pareja?

—Pasa en parejas, lo que trabajamos mucho, eso de que como vos gastaste esto yo gasto tanto. Pero la idea es poner un presupuesto para lo que llamo pasarla bien. Un presupuesto coherente con los ingresos y objetivos”.