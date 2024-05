Para Alfredo Cornejo, "no sacar rápidamente el cobre sería un pecado"

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, opinó en San Juan que "no explotar y sacar rápidamente el cobre sería un pecado capital", luego de que se conformara la mentada Mesa del Cobre, una iniciativa prominera que se compara con la Mesa del Litio.

Este miércoles, durante la segunda jornada de la Expo Minera, los gobernadores nucleados en la celebrada iniciativa manifestaron su voluntad de "trabajar de manera mancomunada para la armonización de condiciones que propicien e impulsen el desarrollo de la minería de cobre".

La Mesa del Cobre está integrada por los gobernadores de Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza. El nuevo espacio surgió en Bruselas, Bélgica, por los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, en el marco de una misión comercial a la Unión Europea.

Cornejo puntualizó en que “participar de la Mesa del Cobre para Mendoza es un gran avance”. Y añadió que “con la coordinación y la ayuda y el liderazgo del Gobierno nacional se abre una oportunidad para explotar la minería en Mendoza”.

“Hay una ventana de oportunidades que nos está dando el mundo”, sostuvo el Gobernador de Mendoza. Asimismo, señaló que “hoy hacer minería sustentable es más sustentable que nunca, porque hacer minería hoy es justamente cuidar el medio ambiente. Esa transición energética necesita de estos minerales que tenemos en nuestro subsuelo y necesitamos sacarlos”.

El mandatario mendocino remarcó: “Necesitamos grandes inversiones, inversiones de riesgo, inversiones que apunten a hacerlo de forma sostenible y sostenida en el tiempo, con solvencia técnica, sin contaminación. Eso la tecnología hoy lo garantiza”.

Además, Cornejo mencionó los beneficios de la minería para todas las actividades económicas. “Aumenta el promedio salarial, mejora el consumo, genera una calidad de vida distinta y eso es lo que queremos para nuestras provincias”, aseveró.

Antes de finalizar sus palabras, el Gobernador señaló: “Estamos venciendo las resistencias con mucho apoyo político. Nos ha apoyado parte de la oposición, no es solo el oficialismo quien está encabezando esta tarea en Mendoza, sino que hay parte de la oposición que está llevándolo a cabo”. En este sentido, destacó la presencia del intendente de Malargüe, Celso Jaque.

“La parte política está haciendo la tarea para que haya minería sustentable en Mendoza”, afirmó Cornejo.

“La Mesa del Cobre es un acontecimiento histórico”

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, en tanto, destacó que la “constitución de la Mesa del Cobre es un acontecimiento histórico, y creo que es una muestra de una visión estratégica que quiero poner de resalto por parte de los gobernadores que han decidido firmarla”.

“El mundo está viviendo bajo un paradigma de cooperación, y esa cooperación se está poniendo en manifiesto en muchos aspectos, pero especialmente en cómo el mundo se está acercando hacia Argentina, para ver qué oportunidades de adquirir los productos que tenemos que producir en materia de minerales críticos”, aseguró.

“Esta Mesa del Cobre, como lo fue antes la Mesa del Litio, es entender que cooperando, deponiendo a veces algún interés particular, se logra un interés general mucho mayor. Es la forma idónea de lograr la infraestructura que nos hace falta para poner en marcha los proyectos que todos estamos reclamando”.

“Esto es un paso más para que muchas empresas inviertan”

El gobernador Jalil, por su parte, destacó la importancia de la minería en Argentina y la expectativa por nuevas leyes para estimular la inversión en el sector: “Tenemos mucha expectativa por las leyes que se están debatiendo en la Nación. Tenemos una ley de inversión minera. Esto es un paso más para que muchas empresas inviertan”.

También señaló la necesidad de desarrollar proveedores y capacitar a la población para aprovechar el potencial económico y energético de la minería. “Es muy bueno que tanto los legisladores nacionales como todos los que estamos acá definamos y defendamos lo que se está debatiendo en la Nación. Esto va a permitir que catamarqueños, sanjuaninos, salteños, jujeños, y mendocinos tengan la posibilidad de tener trabajo y mejorar la calidad de vida”.

“Argentina tiene que ocupar un lugar de privilegio”

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, subrayó la importancia de la minería para el desarrollo y crecimiento económico del país. “Argentina tiene que ocupar un lugar de privilegio en el mercado mundial de minerales. Eso seguramente se va a dar en función de todo lo que podamos trabajar conjuntamente y particularmente en el cobre, siendo que tanto el cobre como el litio son minerales tan importantes”.

“Podemos trabajar de manera conjunta”

Sáenz hizo referencia a la importancia de la colaboración entre provincias para aprovechar recursos naturales, poniendo las necesidades de la gente por encima de intereses políticos e ideológicos, y lograr beneficios significativos para todos. “Hemos demostrado primero que nada que teníamos que poner o anteponer ante los intereses políticos, ideologías, las necesidades de la gente y entendíamos que así debíamos hacerlo”, sostuvo al detallar que los gobernadores que participaron en el acuerdo pertenecen a distintos sectores políticos.

En este sentido, el mandatario señaló: “Ahora, viendo esta mesa tan diversa y tan plural, es muestra de que podemos trabajar de manera conjunta cuando se trata de llevar sobre todo trabajo con responsabilidad”.

“Todos los que estamos acá queremos vivir una Argentina mejor”

El gobernador anfitrión, Marcelo Orrego, destacó: “La minería, para nosotros, claramente tiene que ver con nuestra economía, tiene que ver con nuestra matriz productiva, pero también tiene que ver con el turismo, también tiene que ver con las economías regionales”. Y añadió que “evidentemente todos los que estamos acá queremos vivir una Argentina mejor y claramente para poder vivir una Argentina mejor tenemos que marcar ese rumbo”.

El mandatario sanjuanino destacó: “Estamos en este proceso donde evidentemente la transición energética ya no es pasado mañana, es ahora, en este momento. Con la electromovilidad pasa lo mismo. Para eso necesitamos dos minerales que son críticos, en este caso, tiene que ver con el litio y con el cobre. Claramente, es también estratégico, por eso decidimos conformar esta mesa”.

“La Argentina necesita de la minería”

El gobernador de Córdoba, Martín Llayora, presenció la firma por la Mesa del Cobre y sostuvo que la minería impulsa el crecimiento de proveedores de servicios y la metalmecánica, al destacar la importancia de la firma del convenio para el desarrollo de la Argentina. “Hay que entender que esto es bueno para la Argentina, que la Argentina necesita de la minería. No es que cada provincia necesite de la minería, no es que cuando nosotros aprobamos o acompañamos un marco minero, petrolero, gasífero, estamos acompañando un beneficio a una provincia, estamos acompañando el crecimiento de la Argentina. Y sin crecimiento y sin producción y sin trabajo, no hay país que se pueda desarrollar”.