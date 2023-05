“Ni sumando los bonos, los jubilados cubren sus necesidades básicas”

Al respecto, la abogada previsional Andrea Falcone detalló en Metaverso, de Ciudadano News, que “este es el aumento que va a estar vigente en los meses de junio, septiembre y diciembre.

Recuerden que por la ley de movilidad del régimen de ANSES tenemos siempre cuatro aumentos al año, así que a partir del mes que viene, para todos los haberes jubilatorios se sostiene esta medida del bono”.

Abogada previsional Andrea Falcone

El escalonamiento de las jubilaciones mínimas

“Va a haber un bono escalonado que irá aumentando en junio y será para las jubilaciones mínimas. Es decir que si gano 10 pesos más que la mínima, no me toca este bono, porque es para los jubilados que perciben la mínima, que es el 65% del total.

Ellos van a tener en junio un bono de 15 mil pesos, en julio de 17 mil pesos y en agosto de 20 mil pesos, con lo cual, la jubilación mínima, que ahora es de 58.900 mil pesos, va a pasar a 70.938 pesos, y cuando se le sume el bono estará en 85.900 pesos”, aclaró la profesional.

Y agregó que los jubilados que ganan entre una y dos mínimas van a tener un bono de 5 mil pesos y los que ganan arriba de dos mínimas, es decir, arriba de 142 mil pesos, no van a tener bono.

Jubilación más pensión pero sin bono

“Esto es por beneficiario, con lo cual, si yo tengo jubilación y pensión, si las dos son mínimas, me estoy pasando del tope y de alguna manera no voy a tener bono, ya que se considera el total de ingresos que ese beneficiario tiene”, indicó Falcone.

—¿Y el bono de 5.000 pesos, ¿quién lo cobraría?

—Lo cobran solamente las personas que tienen un beneficio que está entre la mínima, es decir, 70.900 y dos mínimas, que son 142 mil pesos.

—Pero si tienen una jubilación y una pensión mínima, ¿no sería lo mismo que dos mínimas para recibir ese bono?

—Claro, cuando se tiene dos mínimas no se percibe bono porque a partir de dos mínimas se queda afuera del beneficio. Entonces, si vos tenés jubilación y pensión, percibís dos mínimas y en ese caso quedás afuera del bono.

Falcone indicó que “esto siempre fue así, ya que el importe es por beneficiario y en esos casos, capaz que lo que está cobrando de un lado es una renta vitalicia de las AFJP, pero no son beneficios que entre los dos superen la mínima”.

Las necesidades básicas de los jubilados

La entrevistada coincidió en que este valor no alcanza a cubrir las necesidades básicas de un jubilado, “aunque con los bonos se acercan mucho, pero como lo reciben solo los de la mínima, esto tiene dos observaciones para hacer. La primera es que yo no tengo previsibilidad, porque es un bono, y no sé cuándo me lo van a dar en el futuro, ni de cuánto va a ser, ni cuánto va a durar; lo segundo es que no se incorpora al haber, es decir, que siempre que me dan un aumento me lo están dando sobre el haber de base, que por ejemplo en este mes todavía la mínima es de 58.900 pesos con un bono de 15 mil pesos, pero cuando me dan el aumento me los dan sobre los 58 mil”.

“Además, todos los haberes superiores a la mínima han tenido una pérdida del poder adquisitivo muy significativa. Si midiéramos hasta marzo, la pérdida era del 25%, con lo cual los haberes superiores están perdiendo poder de compra.

Por eso muchos han cambiado de hábitos, como por ejemplo, dan de baja internet, el teléfono y la seguridad privada, y empezaron a restringir sus consumos”, observó.

Aportes e impuesto a las ganancias

—A una persona que ha aportado muchos años tampoco le alcanza...

—Ese es un planteo usual, y te lo marcan personas que tuvieron el privilegio de poder hacer los aportes, de trabajar en blanco. Y cuando pongo la palabra privilegio la digo con mucha conciencia de lo que digo.

Sé que es doloroso, pero es la realidad, porque en un país en el que uno de cada dos trabajadores en negro está sin este privilegio, es una vergüenza también.

“La persona que hizo sus aportes a lo largo de su vida y tenía una jubilación un poco mejor, tiene una pérdida del poder adquisitivo muy significativa. Creo que este es un tema que tendría que estar sobre la mesa, pero no lo está siempre y queda subyugado en cómo es la masa salarial de los jubilados de la mínima, pero lo que subyace es que nos desmotiva porque da igual”, aseguró Falcone.

En cuanto a si habrá jubilaciones que puedan ser alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias, indicó que “esos casos son excepcionales hoy, porque el piso para pagar ganancias es arriba de ocho jubilaciones mínimas, y ese monto está por encima del haber máximo general de la ANSES”.

“Tal vez por algún régimen especial se esté pagando Ganancias, o los jubilados que han hecho juicio y hayan logrado mejorar sus haberes por encima de los 500 mil pesos estén pagando el impuesto, pero eso se puede plantear judicialmente y lograr no solo el cese de la retención, sino la devolución de lo que se pagó en los últimos años”, finalizó Falcone.