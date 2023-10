Netflix sube sus precios pese a un aumento en la cantidad de suscriptores

En su reporte de resultados del tercer trimestre, Netflix informó que sumó 9 millones de nuevos clientes en todo el mundo y obtuvo ingresos por US$ 8.542 millones. Aun así, anunció que subirá los precios de algunos de sus planes de streaming en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.

La medida busca aumentar los ingresos en un mercado de streaming competitivo. Las acciones de Netflix subían casi un 7% en las operaciones posteriores al cierre, a 369,89 dólares.

De esta manera, el plan premium sin publicidad, que permite cuatro cuentas en simultáneo, aumentó US$3 al mes, hasta US$22,99, en Estados Unidos. El plan básico de una emisión subió US$2 al mes, hasta US$11,99. En Gran Bretaña, el precio del plan básico subió 1 libra, hasta 7,99 libras. En Francia, el plan básico aumentó 2 euros, hasta 10,99 euros.

El beneficio por acción fue de 3,73 dólares. Wall Street esperaba que Netflix captara unos 6 millones de nuevos clientes. Los ingresos previstos de la compañía en el cuarto trimestre, de 8.690 millones de dólares, quedaron ligeramente por debajo de los 8.770 millones de dólares previstos por los analistas encuestados por LSEG.

La empresa ha estado buscando formas de aumentar los ingresos a medida que se acerca a la saturación del mercado en Estados Unidos y se enfrenta a la competencia de Walt Disney, Warner Bros, Discovery y otros. También lanzó una suscripción más barata con publicidad y empezó a pedir a los prestatarios de contraseñas que paguen en su apuesta por el crecimiento.

Frente a este contexto, solo queda una duda por resolver: ¿esta medida, se replicará en la Argentina?