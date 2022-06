Naranja X incorporó a 27 mil personas al sistema financiero a través de un scoring alternativo

Con el propósito de ser protagonista de la inclusión y educación financiera en la región, Naranja X logró que, entre enero y mayo de 2022, más de 27.000 personas se incorporen al sistema financiero a través del score mobile desarrollado por la fintech Findo, logrando incluir a personas rechazadas por el scoring bancario tradicional.

Este score alternativo permitió estudiar hábitos, recursos y comportamientos de pago de más de 149 mil personas en todo el país. “La falta de conocimiento hace que casi la mitad de la población esté excluida del sistema financiero, y no sean considerados como potenciales o futuros clientes. Estas herramientas buscan encontrar una forma de construir confianza, mediante tecnología que permite tender un puente, entender el comportamiento de las personas, y facilitar y expandir el acceso al crédito a quienes carecen de una identidad financiera”, resaltó Mariano Tittarelli, Chief Risk Officer en Naranja X.

Estas personas incorporadas al sistema financiero durante el 2022, se suman a más de 51 mil clientes que fueron dados de alta durante el 2021, quienes no hubieran podido solicitar préstamos o tarjetas por no estar bancarizados, carecer de un trabajo estable o por sus antecedentes económicos.

“Desarrollar un modelo de score de alto poder predictivo en función del volumen de datos alternativos que analizamos, contribuye a la toma de decisiones de un referente del sector a nivel nacional como Naranja X. El compromiso con el propósito de inclusión financiera y los estándares de calidad son nuestros pilares para lograr en conjunto los objetivos de negocio y el impacto social esperado”, declaró Diego Varela, Co-Founder y CEO de Findo.

Parte de la estrategia de inclusión, es ofrecer una oportunidad a cada persona, permitirles el acceso a servicios financieros y que pueda ir construyendo su historial de comportamiento. Con más de 10 millones de tarjetas emitidas (crédito y débito), para el 40% de sus nuevos clientes que se suman cada mes, Naranja X es su primera experiencia financiera.

“En Argentina, más de 20 millones de personas no cuentan con acceso al sistema financiero, y no son tenidos en cuenta por los scores tradicionales. Y en todo el mundo, existen más de 1.500 millones de personas que no tienen información bancaria y no están alcanzados por un scoring tradicional. Por ello, este tipo de herramientas que impulsamos desde Naranja X en alianza con Findo, representa una estrategia financiera inclusiva concreta”, concluyó Tittarelli.

Acerca de Naranja X

Con 37 años de trayectoria, evolucionamos hacia Naranja X para acompañar a las personas en el uso cotidiano de su dinero a través de soluciones que permiten el acceso al ahorro, pagos, crédito y cobros. Contamos con dos centros de desarrollo, ubicados en Córdoba y Buenos Aires, 170 sucursales en todo el país y un equipo de más de 3.000 colaboradores. Más de 5,5 millones de usuarios conectan con Naranja X a través de nuestros productos y servicios:

+10 millones de tarjetas de crédito y débito.

Una app con una cuenta gratis para transferir dinero, cargar tarjetas de transporte y pagar servicios, entre otras funcionalidades.

Contamos con una red de 200.000 comercios (pequeños, medianos y grandes) que aceptan las tarjetas Naranja X de nuestros clientes, y soluciones de cobro como el dispositivo Toque o el link de pago.

Más de $2.800 millones en préstamos por mes.



Acerca de Findo:

Con el desarrollo del Score Mobile #1 de la región, Findo es un socio estratégico de bancos y entidades financieras que buscan aumentar la tasa de aprobación de segmentos que son rechazados por falta de información, reduciendo a su vez pérdidas por riesgo crediticio. El grupo opera actualmente con oficinas en Argentina, México, Paraguay y Uruguay, desde donde brinda servicios B2B a toda Latinoamérica.

