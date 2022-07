Monotributistas y autónomos: AFIP promulgó la Ley de Alivio Fiscal

El presidente Alberto Fernández se reunió en la tarde de este lunes 4 de julio en Casa Rosada con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y legisladores del Frente de Todos y promulgó la Ley de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos, que beneficiará a 4,5 millones de monotributistas y 140.000 autónomos

De esta manera, el gobierno Nacional promulgó la ley de Alivio Fiscal y la AFIP hizo cambios para garantizar que monotributistas de todo el país accedan a los beneficios.

El mandatario, estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, firmó el decreto de promulgación, tras el encuentro con el presidente de la Cámara y los diputados Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Leandro Santoro, Eduardo Valdes y Tanya Bertoldi.

¿Cuáles son los beneficios?

Según comunicaron la recategorización semestral se habilitará del 11 al 29 de julio y la medida tiene el objetivo de aliviar también a autónomos. Asimismo, el vencimiento del pago de la obligación mensual se extenderá al 27 de julio y se ampliarán los límites de facturación máxima por categoría del monotributo.

Por otra parte, la norma prevé la exención del componente impositivo para 1,7 millones de personas registradas en las categorías A y B que no perciban otro ingreso (por ejemplo, no tener un trabajo en relación de dependencia ni cobran una jubilación).

Finalmente, incluye el aumento de las deducciones de las y los trabajadores autónomos que pagan el Impuesto a las Ganancias. La ley incrementó de 2 a 2,5 veces la deducción especial y, de esta forma, permite reducir la carga tributaria, beneficiando a los trabajadores con ingresos de hasta $8 millones que concentran el 95% de los autónomos alcanzados por el tributo.

