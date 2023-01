Monotributistas: denuncian subas ilegales en las credenciales de pago

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementó una nueva escala del Monotributo 2023, que está vigente desde el 1° de enero de este año.

Según informa MARA, Monotributistas Asociados de la República Argentina, los contribuyentes de la categoría A comenzarán a abonar $ 5.750,75 por mes lo que significa un incremento del 72,48% anual.

Noelia Villafañe, presidenta de MARA, explicó en el programa Metaverso que se trata de un incremento ilegal: “La norma establece en el artículo 52 de la Ley de Monotributo, que se deben actualizar las cuotas y los topes contemplando las últimas dos variaciones de los índices de Movilidad Previsional, lo que da un incremento del 33,5%”, dijo.

Y aclaró que “a los incrementos de los topes AFIP le hizo caso a la ley, pero a la cuota le fijó el índice de la movilidad provisional de todo el año que da 72,48%, para recaudar más”.

A partir de este aumento, Villafañe contextualizó: “AFIP no tiene potestad tributaria y por lo tanto no puede incrementar impuestos si no hay una ley que lo habilite o un decreto de necesidad de urgencia que lo habilite a recaudar más al incrementar el impuesto”.

En este contexto, desde MARA han presentado diversos reclamos, tanto al director de AFIP, como al Presidente de la Nación y al ministro de Economía “para que frenen esta ilegalidad y que rectifiquen la tabla”.

Así mismo anticiparon que en en el caso de no tener respuesta favorable presentarán el recurso correspondiente al Tribunal Fiscal de la Nación y luego en lo contencioso judicial el recurso de las acciones judiciales que correspondan.