La situación económica de la Argentina para muchos especialistas es crítica. El acuerdo con el FMI trajo un poco de tranquilidad en las turbulencias que se viven rumbo a las PASO del 13 de agosto.

En ese sentido, en diálogo con el programa Metaverso, por Ciudadano.News, Felisa Miceli, asesora económica y productiva de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), destacó que “el acuerdo que se ha cerrado con el FMI permite una mayor certidumbre de aquí a fin de año y eso me parece positivo”.

Y agregó: “Es importante sobre todo para la producción y en ese contexto, las pequeñas y medianas empresas van a poder tener mayor posibilidad de poder prever qué pasará con su producción, saber que no tenemos que estar en estos seis meses negociando con el Fondo si nos dan o no la plata para pagarles sus propios vencimientos”.

-¿Este acuerdo tranquiliza la economía?

-Sí, y también hace que el dólar no se esté moviendo, evita esas presiones devaluatorias, las remarcaciones y por ende tranquiliza al aspecto relativo al aumento de los precios. En los años de elecciones hay una dolarización de cartera de dos agentes económicos, por lo tanto, está bueno tener este paraguas de que vamos a contar con los recursos del fondo en este período

-Hay analistas que sostienen que los créditos puentes para pagar el último desembolso del FMI son negativos porque impactan en las reservas, ¿qué piensa de esto, es necesario seguir implementando los créditos puentes?

-¿Qué haríamos si no hacemos eso? Es la única manera de transitar este camino. Usar lo que ya tenemos y después reponerlo con lo que el FMI nos dé en agosto es lo mismo y evitamos un mayor problema de especulación, expectativas negativas porque si no se le paga al Fondo, ¿qué pasaría?, estarían todos diciendo 'Argentina se cae del mapa', el dólar subiría con mucha fuerza, es muy importante haber evitado todo eso, haber pagado con la ayuda de países que son más generosos, como los países que integran América Latina y China que ha dado muestras de que nos apoya en estos momentos difíciles.

-Estamos a 10 días de las PASO nacionales, ¿cómo puede impactar en la campaña de Sergio Massa este acuerdo con el FMI?

-Espero que positivamente para que haya una mayor tranquilidad en este período, a veces las cosas que se evitan no tienen un impacto tan positivo, porque si no estuviese ese acuerdo estaría todo el mundo hablando de no hay acuerdo con el Fondo, sería muy negativo. Lo que evitó el acuerdo del viernes pasado fue una corrida cambiaria y un mayor impacto inflacionario, así que, esto tiene que dar mayor posibilidad a todo el momento electoral complejo que tiene la Argentina.

-Como asesora de CGERA, ¿cómo se encuentra el sector y qué beneficios logra obtener la parte empresarias con acuerdos como este y con las medidas que se desprenden?

-La parte empresaria tiene tranquilidad. El Fondo dará la plata el 23-24 de agosto, entonces, se van a acumular de vuelta las reservas y eso que bajó el otro día va a volver a subir, en fin, da la sensación que en esto les favorece y que ahora por ahí muchas están preocupadas porque sus importaciones aumentaron un 7,5% de ese impuesto país que ahora se aplica a las importaciones. También decir que las exportaciones de economías regionales se vieron favorecidas por un dólar especial y que todo esto evitó una gran devaluación, que era lo que quería el FMI del 50% que hubiera sido bastante desastroso en este contexto. Eso lo hablamos mucho con las cámaras que conforman la CGERA que preside Marcelo Fernández, de trabajar con esas nuevas pautas, siendo serios, llevando a los costos a aquello que significa el componente importado, no es cuestión que como aumentaron 7,5% el dólar para importar se traslada todo a precio, porque ningún producto se compone 100% de insumos importados, hay una incidencia.