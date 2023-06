Massa sobre el anuncio de inversiones en Beijing: "Deberíamos llamarnos Argenchina"

En su recorrido por China, el ministro de Economía, Sergio Massa, expresó su entusiasmo de manera jocosa al resaltar las inversiones anunciadas para Argentina.

"Deberíamos llamarnos Argenchina", bromeó Massa, luego de anunciar que se abrió el mercado para menudencias, sorgo, maíz y trigo por un valor de US$ 700 millones, y que se concretarían desembolsos por US$ 3.052 millones para seis proyectos de infraestructura financiados íntegramente por China.

Ser parte de los países que forman parte de la iniciativa china de la Ruta de la Seda tiene sus ventajas. Argentina se unió a esta iniciativa como una de sus escasas políticas de Estado. Esto fue hecho por Macri y confirmado por Alberto Fernández.

La iniciativa, que cumple diez años, se inspiró en una antigua red de rutas comerciales surgida durante la dinastía Han de China en el año 130 aC Xi Jinping la convirtió en el eje de su política exterior y la impulsa bajo la idea de una Franja y una Ruta para una alianza comercial global centrada en Beijing. Argentina se unió rápidamente, a diferencia de Brasil que no se logró.

Esta iniciativa posiciona a al país como receptor de inversiones, y hoy se han visto los primeros resultados en seis proyectos que no necesitan aporte por parte de Argentina: representan compromisos por un total de US$ 3.052 millones. Sin embargo, se aclara que estos desembolsos no son automáticos, excepto el primero, y aparecieron del progreso de las obras.

En otras negociaciones se obtuvo acceso al mercado de sorgo, que es ampliamente utilizado en una bebida muy popular en China, lo que podría significar exportaciones por US$ 400 millones. Además, se obtuvo la apertura para exportar trigo, menudencias bovinas y porcinas.

El Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, modificó la reapertura de las exportaciones de pollos que habían sido canceladas debido a la gripe aviar.

Massa, quien participó en las extensas rondas de negociación para cerrar los acuerdos, simplemente expresó su celebración ante un grupo de periodistas diciendo: "Con esto deberíamos llamarnos Argenchina", recordando la expresión acuñada por el periodista Chiche Gelblung.

En cuanto a las menudencias porcinas y bovinas, el acceso a ese mercado estaba cerrado debido a requisitos sanitarios. También se implementarán cambios en el protocolo para reiniciar las exportaciones aviares.. Para los cereales como el trigo, aún faltan aprobaciones sanitarias y certificaciones.

Debido a la escasez de dólares, Argentina dejó de lado proyectos de inversión que estaban en marcha, pero que requerían una contribución de capital, como en el caso de Atucha III, donde se recibió una inversión china de US$ 8.000 millones, pero Argentina debía aportar el 15% de ese capital.