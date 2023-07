Massa consiguió un depósito puente para pagarle al FMI

El ministro de Economía, Sergio Massa, consiguió un crédito de US$ 1.000 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), un banco de desarrollo latinoamericano, para pagar parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una reunión extraordinaria con la CAF, que fue por zoom desde La Rioja, donde Massa está haciendo campaña, el directorio, votó favorablemente el depósito de US$ 1.000 millones de dólares para cancelar los US$ 3.500 millones que debe abonar el país al Fondo la próxima semana. El resto de los fondos los aportaría un crédito con el Bank International of Settlement (BIS), y el resto será con el saldo del primer tramo del Swap con China.

El crédito es temporal y se devolverá cuando el FMI le dé a Argentina US$ 7.500 millones en agosto.

Además de la CAF, el Bank international of Settlement (BIS), un banco internacional que reúne a muchos bancos centrales, se comprometió a apoyar a Argentina con un depósito puente.

Según los cálculos de la consultora Equilibra, “el Gobierno -si tuviera que utilizar sólo yuanes, debería activar el segundo tramo del swap con China por US$ 5.000 millones, ya que sólo tendría disponibles US$ 1.700 millones del primer tramo, según nuestros cálculos", mencionaron.

Massa logró el apoyo de estos organismos desde que asumió como ministro de Economía. Con estos préstamos, Argentina podrá cumplir con los vencimientos del FMI.

Qué es un Bridge loan o Préstamo Puente

Un Bridge Loan, o “crédito-puente” en castellano, es, en su acepción más conocida, un crédito que se otorga por un plazo corto, por máximo algunos meses, a un deudor para el cual se está organizando otra operación crediticia de mediano o largo plazo.

La idea es ponerle los fondos a disposición más rápidamente porque la operación prevista tomará cierto tiempo en concretarse.