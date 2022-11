Martín Redrado asegura tener la solución para estabilizar la economía

En una charla que mantuvo en el programa Animales Sueltos, por América, Martín Redrado hizo un profundo análisis de la realidad económica argentina y brindó algunas frases para considerar: "En este trimestre el salario de los trabajadores privados registrados va a caer un 7% con respecto al cuatro trimestre del año pasado. Pero el sector informal la pasará peor: caerá el doble" afirmó el economista.

"En Argentina no hay créditos, no hay valores de referencia. Los pesos nos queman en las manos, y los tenemos que gastar por culpa de la inflación", dijo el ex presidente del BCRA, al tiempo que sostenía que "la gente no ahorra, todo peso que entra tiene que ser gastado porque no hay reserva de valor.

Recomiendo comprar todo a principio de mes, porque a los 15 días todo va a estar más caro".

Redrado afirmó que "no hay una política sólida que combata la inflación", y alertó que a fin de año "la inflación llegará al 100%. Por ahí tenemos suerte y llegamos apenas al 99,9%".

¿Salvar al peso o dolarizar? "Al peso hay que salvarlo con leyes que den previsibilidad. Hace falta una ley que le dé independencia al Banco Central, para no emitir billetes que vayan a financiar al sector público", contestó.

Y justificó la tendencia argentina de ahorrar en dólares.

"Desde que se instauró el cepo en 2019, los bancos vieron escaparse unos 17 mil millones de dólares. En lugar de tener un sistema bimonetario, yo le daría incentivos impositivos a quien tiene dólares", expresa Redrado. Y agrega que si se usan los dólares para comprar bienes de consumo producidos en Argentina, "yo le bajaría el IVA a la mitad.

Si los usás en bienes durables, como autos o inmuebles que generen trabajo en el país, yo le bajaría el IVA a cero".

Las cinco leyes claves

Martín Redrado propone cinco regulaciones que ayudarían a salir de la crisis: "Primero, una ley que le dé independencia al Banco Central. Segundo, desindexar en materia fiscal y de gasto público, y que todas las variables de gasto público tengan un crecimiento igual, junto con una escalera descendente a cinco años".

Tercero: "una ley que amplíe la base de tributación y luche contra la informalidad. Simplificar los impuestos, modernizar nuestro sistema impositivo, y bajar los impuestos".

Cuarta ley: "la de retenciones cero, que ya explicamos anteriormente".

Quinta ley: una ley nacional de infraestructura. "Con esto cambiás la Argentina", sostuvo Redrado.