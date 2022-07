Marangoni: "Silvina Batakis debe ser precisa y veloz a la vez"

El recambio de autoridades en el Ministerio de Economía generó un cimbronazo financiero de los papeles argentinos en Wall Street y impactó en las diversas cotizaciones del dólar.

En recientes declaraciones, la ministra de Economía Silvina Batakis rechazó una suba abrupta del precio del dólar oficial. Dijo además que la alta inflación no se va a resolver en el corto plazo y que avanzará con la quita de subsidios.

Gustavo Marangoni, economista, politólogo y expresidente del Banco Provincia conversó con en el programa Metaverso sobre el cambio de autoridades y el impacto económico y político que implica la asunción de la flamante ministra Silvina Batakis.

“Lo que vimos el fin de semana fue un presidente en Olivos, con un reducidísimo grupo de colaboradores prácticamente asediado por los otros socios, que termina con una resolución a la última hora del domingo”, comenzó opinando el politólogo en relación a la salida de Guzmán, un hombre que era de su plena confianza en el Gabinete.

Marangoni afirmó que la llegada de Batakis al Ministerio de Economía está “inexorablemente ligada a la conceptualización económica que hace Cristina Kirchner”.

El economista dijo de forma retórica “hay que ver cómo se desempeña, qué mensajes de en concreto en estas primeras semanas con los ánimos tan caldeados y con la "bienvenida" que le dieron los mercados ayer y hoy”

Además, el economista recordó al aire de Metaverso, los tiempos en los que trabajó con Batakis. “Ella era ministra de Economía (de la provincia de Buenos Aires) y yo presidente del Banco Provincia así que, estábamos en contacto permanente”, aclaró.

Consultado acerca de las sensaciones que le infunde la economista y su preparación para afrontar la titularidad de Economía, Gustavo Marangoni opinó que la flamante ministra, “tiene mucha experiencia en el sector público”.

En cuánto al momento en el que Batakis asumió la cartera de Economía de la provincia de Buenos Aires, el politólogo dijo que hubo muchas “charlas de café” y que “en ese momento el Gobierno nacional no proveía, como ahora, tantos fondos a la provincia de Buenos Aires, al contrario, asique había que administrar de una manera muy firme y con bastante austeridad. Eso Silvina lo hizo bien”, opinó Marangoni.

El expresidente del Banco Provincia sin embargo alertó de que “este contexto es distinto -para Batakis- primero porque hablamos del Ministerio de Economía a nivel nacional y segundo, porque no hace falta describir la gravedad de la situación en la que ella llega al Ministerio, no solo por la economía sino por la naturaleza de la crisis política que desde hace mucho tiempo cruza al gobierno” expresó.

“Estamos frente a un escenario que quizá deja un margen mínimo y obligue a lo más difícil con lo que uno se puede encontrar en un gobierno: tener que ser preciso y veloz a la vez”, alertó Gustavo Marangoni, que fue más crítico aún acentuando de que “en la vida esas dos cosas son casi imposibles de combinar”.

“Cuando sos muy preciso es porque te tomaste mucho tiempo y cuando sos rápido, sos menos preciso. Ahora hay que resolver con velocidad, precisión y con muy pocos recursos porque el Banco Central tiene escasísimos dólares que tiene que reservar para la cuenta de luz y gas”, dijo Gustavo Marangoni.

“Para que haya luz y gas este invierno, el Banco Central tuvo que cerrar todas las importaciones de Argentina y decir que estos pocos dólares los uso para este fin, por eso no me parece casual que la nueva ministra haya dicho que tiene que avanzar con la reducción de subsidios, veremos cómo se materializa pero recordemos que de los tres puntos de déficit que tiene el estado nacional o tuvo el año pasado, 2,5 lo implican los subsidios a la energía eléctrica y el gas de la capital y AMBA”, precisó el economista.

Otro de los puntos consultados al reconocido economista y politólogo tuvo que ver con las metas pautadas con el FMI y el rumbo económico que podría adoptar el presidente para cumplirlas, Marangoni dijo que “lo que firmó Guzmán con el fondo, es que este año el déficit fiscal se iba a reducir a 2,5%, y eso no se está cumpliendo. Que la emisión monetaria no iba superar el 1% del PBI, solamente ayer el Banco Central emitió $260 mil millones para rescatar bonos de la deuda del gobierno nacional y, además, vendió los mil millones de dólares en el mercado de futuro y, además, vendió 100 millones de dólares para las personas que compran en pequeñas ventas”.

El economista detalló además que Guzmán en el acuerdo con el FMI, “se comprometió a reducir los subsidios y los subsidios por lo menos hasta el viernes, cuando todavía era ministro Guzmán, no solo no se van a reducir, sino que aumentan porque si vos aumentás las tarifas entre un 20 y un 40% con una inflación del 50%, no hace falta explicarle a nadie que los subsidios suben, no bajan”, expresó.

Para el politólogo y economista hay que esperar ahora “a ver que propone la nueva gestión”. Marangoni dijo que con el FMI, el asunto “no se resuelve con una conversación telefónica y llevará un tiempo de negociación”.

El famoso académico preguntó retóricamente, “¿cuál es la idea, reprogramar, resetear los números que se acordaron con el fondo o se lo dejan fijo y dicen se cumplirán y si no cumplimos este tercer mes, se lo pasamos al cuarto y así?, es una definición fundamental”, dijo.

“La comunicación de lo que se pretende hacer tiene que ser rápida porque, además, hoy en New York se desplomaron los títulos” resaltó Marangoni.

“Pensemos que Argentina tiene sus títulos de deuda pública renegociados, cotizando al 20%, ni un país en guerra paga lo que pagan los bonos argentinos, es decir, la desconfianza es mayúscula, y se desploman también las acciones argentinas. Por eso, es el desafío más importante de la gestión porque hay que ser veloces y precisos y esto requiere de condiciones que por lo menos la política no las está brindando”, detalló el especialista.

A modo de comparación con reconocidos productos de la industria audiovisual, Marangoni dijo, “basta ver las imágenes del fin de semana y no estamos cerca de Dr. House, estamos cerca de Esperando la Carroza”.

El especialista habló también sobre el escenario esperable para la moneda argentina, “en la coyuntura actual de la Argentina, la gente no está peleando por prestarle plata al estado, ni siquiera en pesos, por eso la discusión de decir esta deuda no es en dólares, es en pesos, si para prestarle al estado cada vez hay menos disposición y además, se le cobra en baja, que son ajustadas a la inflación más una serie de puntos o están directamente asociadas al dólar y aun así hay resistencia a prestar”, finalizó Gustavo Marangoni.