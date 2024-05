Le ponen fecha al momento de la recuperación económica de Argentina

La recuperación económica en Argentina tendría fecha para los especialistas que analizan los primeros meses del gobierno de Javier Milei, luego de lograra la meta de cumplir con el superávit fiscal y aplicara un duro ajuste en la sociedad que aún no logra percibir el freno en el que ha ingresado la inflación.

Según Dante Sica, economista, exministro de Producción y Trabajo de la Nación, los esperados resultados en contra de la actual crisis económica en el país llegaría durante el segundo semestre de 2024. Así lo indicó en Círculo Político, programa emitido por radio Ciudadano. News 91.7, que se emite de lunes a viernes de 14.00 a 16.00.

“Con respecto al rumbo que ha tomado el gobierno para poder llevar nuevamente a la economía a los carriles de la economía normal creo que está en el camino correcto, y parte de eso lo prueba que los resultados macro en principio son mucho mejor de los esperados, si uno separa lo que era finales de noviembre, principio de diciembre las estimaciones de inflación, la recomposición del sector externo, el esfuerzo que se está haciendo en materia fiscal que creo es el ancla principal que tiene el gobierno". "Después siempre puede haber cuestiones que tienen que ver con las preferencias, si uno hubiera hecho más o menos de algunas de las cuestiones pero me parece que es consistente con respecto a la visión y a la mirada de largo plazo que es lo que uno está esperando como para tener una economía que vuelva a recuperarse, es consistente todo el programa", analizó el técnico.

Según el economista: “Después obviamente a hay riesgos, Argentina siempre presenta riesgos en términos de la sostenibilidad pero también hay que tener en cuenta que este es un gobierno que asumió una situación muy crítica, hay fuertísimos desequilibrios en materia fiscal, materia monetaria, con restricciones por todos lados y con muy pocos instrumentos de política, todos los grados de libertad que tenía el gobierno para poder enfrentar una economía que es un tren bala dirigido directamente a la hiperinflación me parece que en ese sentido ha actuado con una fuerte dosis de visión y de rumbo y a su vez, con un pragmatismo que es muy alentador desde el punto de vista de los resultados".

“Esto es lo que viene, estamos transitando los primeros seis meses, los más difíciles, en un 2024 que es un año de cambio porque estamos ante un giro de casi 180 grados en el marco de política económica".

"En estos primeros cinco meses hemos vuelto a recuperar después de casi las finales de la crisis del 2001, si bien todavía temporarios, los superávit gemelos, tenemos superávit financiero en el sector fiscal y hemos recuperado balance positivo en el sector externo y esto en la medida que se mantengan es muy halagüeño de cara a lo que venga en el futuro de cara a los procesos de recuperación a la salida de esta recesión”, expresó.

Concentrado en la pérdida de empleo en algunos sectores y de la caída de la actividad de pymes industriales y comerciales, marcó que "no es requisito previo una mejora más amplia de la economía porque Argentina iba a tener también un proceso también de ajuste en su nivel de actividad, venimos de una economía desanclada y desequilibrada, cerrada desde el punto de vista del comercio y donde desde el punto de vista de la inflación la gente no ahorro y gasta todo su ingreso para tratar de defenderse de la inflación, el año pasado hablábamos de consumo defensivo, comprabas hoy y no sabías si era caro o barato, es más, no lo necesitabas pero era una forma de defenderte con respecto a la inflación, parte de la recesión de este primer semestre viene de la recesión de alguna manera empujada el año pasado por un proceso de emisión descontrolado que nos llevó casi a una hiperinflación".

Reconoció que, "estamos ahora en el piso, este segundo trimestre muchos de los sectores van a encontrar un piso, obviamente hay sectores que van a recuperar más rápido de la mano del empuje del sector externo que quizá es más débil cuando miremos la recuperación en términos generales pero que impacta en unas regiones distinto de otras" .

"Argentina es muy heterogénea en eso, la recuperación del campo que empuja también al sector de maquinaria agrícola, no todo el sector metalmecánico pero si una parte importante, lo que tracciona el sector de la energía porque va a tener balance positivo".

"Por otro lado la minería se mueve mucho mejor cuando uno mira aquellas empresas más flexibles relacionadas con el sector de conocimiento, obviamente representan el 15%, 20%, 30% del total de la actividad todavía pero en especial del tema de empleo y no se siente tanto, obviamente todos aquellos sectores destinados al consumo interno y en especial los rurales son los quizá más van a sufrir, vulnerables al consumo, electrónica, motos, autos son los que van a ver si la caída más fuerte de este semestre y empezarán a recuperar de la mano de la recuperación del crédito, que es esencial para la venta, hasta el año pasado Argentina era el país del contado, todo se vendía al contado, y el crédito será el motor de la recuperación de los bienes durables".

Haciendo blanco en los servicios, anticipó que, "se recuperarán a finales de año cuando haya una mejora desde el punto de vista salarial. Eso es el costo, ahora la recuperación y el crecimiento de la economía el principal aliado es la inversión, por eso es tan importante todo lo que son las reformas regulatorias, la aprobación de la ley bases, no solo por lo que contiene la ley, sino también por las señales para la inversión porque eso nos dará el crecimiento y la sustentabilidad del mediano plazo".

"La Argentina tiene que mejorar mucho sus costos, sus costos competitivos, todos los marcos de la regulación favorecen a eso y van a favorecer a la inversión en los grandes sectores tractores que tiene la economía argentina que son los que traccionar nuevamente nuestra inserción al mundo global a partir del año que viene".

“Siempre ha habido una visión desde el punto de vista de la política contrapuesta entre el sector del campo, que es el sector de la agrovip, porque el campo mueve maquinaria agrícola, mueve el agritech que son todas las tecnologías vinculadas a la tecnología de la agricultura de la precisión, el mundo de las semilla, fertilizantes, el combustible, etc., todas las actividades vinculadas con la agrovinis son casi el 35% del PBI en forma directa o indirecta, ha sido el sector tradicional y es el sector global, siempre con respecto a muchos sectores de la industria, en especial lo que se conocía como industria sustitutiva que nunca llegó a tener un estándar global y siempre dependía más del mercado interno, entonces estaba siempre esa dicotomía entre la necesidad de un sector de integrarse mucho más al mundo en términos globales contra un sector que solo quería la protección del mercado interno", argumentó.

Sobre la dicotomía, "que existió y esa puja que existió, que fue gran parte del debate de nuestros últimos 60 años de política económica, y que ha imposibilitado muchas veces a los gobiernos poder fijar agenda más de mediano plazo, porque ninguno de los sectores tenía capacidad ensimismo para fijar agenda y lo único que hacía era bloquear al otro, por ese péndulo de entre pasar de economías más, un período que abrimos la economía y otros que la cerrábamos",

"De alguna se está cambiando ese ciclo porque los grandes sectores tractores de la próxima década para la economía argentina son todos globales, porque el mundo a partir de los cambios en la geopolítica, en la importancia de la nueva demografía que se está dando a nivel mundial está cambiando la demanda y nos está dando una nueva oportunidad para volver a insertarnos en un ciclo global como hemos perdido el ciclo global en la década del ’30".

Respecto, "a lo que estamos viendo en materia de cómo evoluciona la economía, claramente cuando la economía recupere estabilidad y vuelva a salir del proceso inflacionario mejorarán las condiciones de crédito y de ingreso. En los últimos 20 años Argentina ha pasado de tener un ingreso de 1.700 dólares a 500 promedio, obviamente que gran parte de los sectores puedan sufrir porque han perdido capacidad de consumo, pero si uno no cambia las condiciones de base para volver a mejorar un proceso de recuperación, muchas empresas van a sufrir porque perderán la capacidad de consumo a partir de la caída de ingresos"

"Ahora, con una economía desequilibrada, con un proceso casi hiperinflacionario es muy difícil que eso cambie entonces, lo que se está viendo es eso, una economía que tiende a normalizarse después de fuertes desequilibrios y que de alguna manera tiene que empezar a recuperar la normalidad para los sectores inviertan, se generen mejores ingresos y que todos los sectores en especial el sector servicio pueda recuperarse".

Analizando el mentado proyecto del RIGI, admitió que, "no es la panacea, es un instrumento más, que acelera y abre una ventana para poder atravesar esta ventana de oportunidades que el mundo está dando y seguramente a partir de que aquellas empresas, en especial las que son intensivas en capital que puedan aprovechar esas condiciones, que tienen que ver con las reglas de juego, Argentina es un país que siempre ha violado todos los contratos y eso ha atentado contra la inversión, seguramente va a derramar fuertemente en muchos sectores del entramado industrial y en especial el metalmecánico, pero lo importante para que se recupere la economía no es el RIGI, es un elemento más que ayuda a la recuperación de la inversión, si Argentina no recupera su estabilidad macroeconómica, si no vuelve a recuperar la capacidad de financiamiento y el crédito no hay posibilidad de que la Argentina pueda salir".

Observando las bajas de tasas dispuestas por el Banco Central, consideró que, "Argentina ha perdido su sistema financiero en el corral del siglo XXI, llegamos a tener 30% depósitos sobre el PBI, que sigue siendo bajo cuando uno lo compara con países de la región, hoy tiene menos del 10% y casi 6 puntos de ese crédito se lo llevaba el sector público, por lo tanto, no había crédito para el sector privado".

“En lo que está haciendo el gobierno en materia de volver al equilibrio fiscal y este proceso de limpieza del banco Central es para volver a recuperar el esquema monetario, la recuperación del crédito se dará de la mano de un estado que no corra al sector privado del proceso de financiamiento, punto y dos, de un crecimiento a los depósitos de la mano de la baja de la inflación, por lo tanto, el programa en ese sentido es consecuente entre la política fiscal y monetaria", cerró.