Kelly Olmos sobre la inflación: “Primero que Argentina salga campeón”

Polémicas declaraciones relacionadas con la esfera económica de Argentina y específicamente sobre uno de los puntos más álgidos de los últimos tiempos, la inflación, tuvieron lugar en las últimas horas por boca de la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos.

La funcionaria consideró que el Mundial de Qatar, puede ofrecer una suerte de ‘distracción’ al tema inflacionario. “Este mes no va a hacer la gran diferencia”, comenzó diciendo Olmos para después agregar, “primero que Argentina salga campeón, después seguiremos trabajando”.

Este martes se conocerá por medio del INDEC, el índice de precios de octubre, el cual estaría por encima del 6,2% de septiembre, lo que significará la interrupción de la seguidilla de desaceleración de cifras mensuales desde el pico del 7% de julio.

Según el INDEC, los sueldos le ganaron la inflación de septiembre y continúan por debajo de los precios en el último año (en los últimos 12 meses la inflación fue del 83% y los sueldos subieron 78,7%).

El último dato inflacionario arrojó que una familia necesita alrededor de $130 mil mensuales para no caer en la pobreza.

La promesa que en el pasado mes de marzo hizo el presidente Alberto Fernández, de librar una “guerra contra la inflación”, parece haberse esfumado con el paso de los meses.

Las consultoras privadas estiman una inflación en torno al 100% para este año y la ubican consolidada en tres dígitos para el año que viene.

A pesar del panorama alarmante, la ministra no tuvo tapujos en decir que la política económica está en segundo plano frente a la participación que tendrá el seleccionado masculino de fútbol en el mundial.

“Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina”, dijo Olmos este domingo mientras ingresaba al estudio de Canal 9 para ser entrevistada.

“Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer la gran diferencia. En cambio, desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de los argentinos y argentinas, queremos que argentina salga campeón”, justificó Raquel “Kelly” Olmos.

La funcionaria reconoció que “hay una dificultad muy fuerte cuando hay alta inflación” y señaló que “es muy importante quebrarla para que los salarios le puedan ganar”.

“Mientras haya alta inflación los salarios corren de atrás, estamos trabajando todos para quebrar esa situación”, manifestó destacando el programa Precios Justos que lanzó el pasado viernes Sergio Massa “para tender hacia una inflación del 4% mensual”. “Tiene una responsabilidad primaria en quien conduce la cartera económica pero también nos convoca a todo el Gobierno a trabajar por el éxito de ese objetivo”, destacó la funcionaria.

El reclamo de Cristina

La ministra de Trabajo se mostró en contra del reclamo de la vicepresidenta de otorgar una suma fija: “El problema que tenemos es el autoempleo y la informalidad y eso no se resuelve con una suma fija”.

“Hay algunos compañeros que a partir de lo que fue la experiencia de los primeros años de Néstor Kirchner en la gestión, e incluso el inicio de Alberto Fernández, insisten con la suma fija diciendo que lo que genera es como una situación de asimilación que permite una dinámica distinta”, dijo Olmos en referencia al planteo del ‘ala K’.

“Creo que no es comparable, cuando Néstor asume y decide una suma fija veníamos de 10 años de que las paritarias no funcionaran, fue un mecanismo eficaz para una transición y después con las convenciones colectivas ese mecanismo no se volvió a dar; lo mismo con Alberto: veníamos de la gestión de Macri que había demolido la capacidad adquisitiva y la primera decisión del bono tuvo su eficacia”, analizó.

En este marco, Olmos endilgó responsabilidad en la herencia recibida de la gestión de Mauricio Macri en la que consideró que “hubo una demolición de los salarios”; y dijo que el Gobierno tenía “un plan” pero “no esperábamos tener una pandemia y una guerra”. “Aún así durante nuestra gestión los salarios vienen manteniendo su capacidad adquisitiva y tenemos el tema pendiente de recuperar lo que perdieron con el macrismo”, agregó.