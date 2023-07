Intervino EEUU y el FMI podría firmar el nuevo acuerdo con Argentina este viernes

Tras varias idas y venidas, este lunes por la noche viajará una delegación del Ministerio de Economía a Washington, anticipó una alta fuente del Palacio de Hacienda a varios medios porteños. Estiman que, tras arduas negociaciones, este viernes se anunciaría el esperado acuerdo.

En el Ministerio de Economía, no se descarta que el ministro Sergio Massa deba suspender la campaña y, viajar el jueves para participar del cierre del acuerdo, destacó Ámbito.

En principio, se habría acordado un total de desembolsos de unos US$ 8.500 millones hasta fin de año.

Las negociaciones se destrabaron tras las conversaciones que mantuvieran este fin de semana el ministro Massa con la titular del FMI, Kristalina Giorgieva.

La cifra exacta de los desembolsos que el Fondo realizará en los próximos meses, como así también los momentos en que serán efectuados, son aspectos que se terminarían de negociar en estos días en la capital de los Estados Unidos.

Según el acuerdo actualmente vigente, el FMI tenía previsto desembolsar unos US$ 4.000 millones en junio, unos US$ 3.400 a comienzos de septiembre y otro tanto en el inicio de diciembre venideros.

Se especula con que la conducción económica habría obtenido destrabar tanto el desembolso de junio como el adelanto de recursos correspondiente a septiembre.

Argentina postergó el pago de casi US$ 2.700 millones que debe realizar al Fondo para el 31 de julio, en momentos en que el sector externo se presenta frágil.

Afectada por la peor sequía de la historia, según reconoció el FMI, el país viene incumpliendo las metas comprometidas ante el organismo multilateral, tanto en materia de desequilibrio fiscal como de acumulación de reservas y asistencia monetaria al Tesoro.

El Fondo también aceptó recalibrar el programa argentino tomando en cuenta el impacto de estas desfavorables condiciones climáticas que, según mediciones oficiales, significaron una caída de ingresos por exportaciones de US$ 20.000 millones. Sin embargo, resta saber hasta qué punto serán flexibilizadas las metas.

Al respecto, el staff requería una meta del 1,6% de déficit fiscal y las autoridades argentinas aspiraban a 2,6%. En principio, según trascendidos podría mantenerse el 1,9% actualmente vigente.

Otra meta clave es la acumulación de reservas estipulada en unos US$ 8.000 millones para el año, cifra que demás esta decir Argentina no podrá cumplir. Por sexta semana consecutiva el Banco Central estuvo vendiendo dólares llevando las reservas netas a terreno negativo en US$ 7.000 millones, según cálculos de la consultora Ecolatina.