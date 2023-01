Inflación: Los productos salen más caros y traen menos cantidad

El pasado jueves 12 de enero el INDEC dio a conocer que la inflación del 2022 cerró en 94,8% y hay mucha expectativa para los meses que vienen. La situación económica del país es cada vez más difícil y las personas que peor la pasan son aquellas que tienen algún negocio y que antes era la llamada "clase media".

Fernando Savore, Vicepresidente de Confederación General Almacenera, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y confesó que la situación de los "almaceneros" es compleja teniendo en cuenta que todo sube "todo el tiempo".

"Hay algunas 3 o 4 empresas que están cumpliendo con el formato de Precios Justos”, pero “en lo que va del mes ya hubo sorpresas con los derivados de la harina, porque a la harina le quitaron el subsidio entonces se vende más caro hoy”, dejando entrever que el índice no se "desacelera".

“Todo esto se reflejó en lo que son las galletitas y en diciembre tuvimos un aumento del 10% y en enero otro 10%. También las empresas lácteas que aumentaron entre un 4% y un 9%. Fiambres y quesos también más de un 7%. Luego los elementos de limpieza e higiene personal-que si bien no se habla, porque es más importante comer- también estuvo en alza. Un jabón cuesta entre $100 y $200. Un desodorante comienza en los $500 entonces los precios no están quietos, esa no es la realidad”, detalló.

A partir de exponer esta situación indicó que a pesar de que en la calle se escuche que “los precios se están comenzando a aquietar, esto no es así y el billete de $1.000 ya no alcanza para tantos productos”.

Por otra parte, el entrevistado explicó que bajo su punto de vista “hay mucha especulación y es por eso qué hay que ver la conducta del cliente. Ellos ya no pueden elegir todo, porque hoy para llenar un carrito se necesitan más de 50 mil pesos y hoy en un barrio normal mucha gente cobra 50/60/70 mil” y según las mediciones, para que una familia de clase media no pase a clase pobre “tendrían que tener un ingreso de $250.000”.

Al igual que los productos suben también se han encontrado “reducción de tamaño en los productos” entonces llega un momento que muchas personas están pagando más caros, productos con menor cantidad: "El pan lactal era de 600gr y ahora viene de 500gr. Al igual que el queso. Hay muchas empresas que portaron por este mecanismo y producen el envase engañoso y cambió el tamaño”, puntualizó.

Finalmente, dejó en claro que a lo largo de los años "la clase media fue desapareciendo en Argentina y ya no es lo que era" Hoy una persona que trabaja todo el día a veces “no llega a fin de mes” y la realidad es cada vez peor.