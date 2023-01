Inflación: los precios de los restaurant acusaron cifras récord de aumento

Los precios de los restaurantes aumentaron significactivamente durante el año 2022, detrás del rubro textil. De hecho, las casas de comidas experimentaron subas del 109% a lo largo del año pasado, con 14 puntos por encima de la inflación.

La caída de la demanda, el aumento del valor de los insumos, y la suba de los costos de los alquileres resultaron en que los precios de ese sector se incrementaran de esa manera, según expresaron algunas asociaciones que nuclean a los negocios gastronómicos.

No obstante, Daniel Prieto, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, asegura que la caída del valor del ticket promedio incidirán para que en el presente 2023 los precios de los restaurantes se ubiquen por debajo de la línea de la inflación. "Esto ocurrirá siempre y cuando no haya grandes movidas en el año electoral", expresó, en referencia a posibles disparadas económicas de cara a un año de elecciones.

Daniel Prieto, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés

"La clave es mantener la clientela", asegura Prieto, "ya que ningún restaurante quiere aumentar sus precios, pero debe hacerlo si los insumos suben aunque lo ideal para cualquier negocio gastronómico es congelar los valores en torno a los que sus clientes pueden pagar".

La ecuación es simple: la pérdida de poder adquisitivo resulta en la reducción del consumo promedio en estos establecimientos.

El presidente de la AHRCC sostiene que "el negocio de los restaurantes radica en el volumen de clientes, no en precios altos. A un local no le sirve que una mesa pague 1.000 dólares, sino que cien mesas paguen 10 dólares. Esto explica que se sigan viendo las mesas llenas".

En ese mismo sentido, Adrián Gustavo Levinson, secretario general de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce) apuntó no sólo a la inflación de alimentos, sino al incremento de los alquileres y también al impacto de las negocaciones salariales.

"En 2022 aumentaron los insumos y los alquileres. La cebolla, por mencionar un dato, es una materia prima clave y es también uno de los productos que más aumentó. No queda otra que trasladar esa suba a los precios finales", explicaba.+

Adrián Gustavo Levinson, secretario general de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas

"A diferencia de los restaurantes, la pizza y o empanadas son mucho más competitivas, son un consumo popular, del que no se esperan grandes aumentos, son comidas que todos los argentinos eligen regularmente y por eso el esfuerzo en no aumentar demasiado los precios finales”, dijo Levinson.

Volviendo a Prieto, reconoce que hay un esfuerzo por parte de los establecimientos asociados en adaptarse a la recesión económica: "Los restaurantes ofrecen precios más baratos y accesibles a los bolsillos. El gremio gastronómico vive del volumen clientes, y se busca mantener esos precios", enfatizó.