Inflación: crecen los casos de personas que no se jubilan porque ‘no les alcanza’

Imagen ilustrativa

Teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) detalló que la inflación en los primeros cinco meses de 2022, fue del 29, 3% y la interanual estuvo por encima del 60%, hay sectores sociales que han visto duramente golpeados sus bolsillos ante las cifras ‘calientes’ que registra el Índice de Precios al Consumidor este año.

En un escenario de complejidad económica como el actual, la clase trabajadora siente el impacto de los precios al momento de observar las góndolas en los supermercados, pagar los servicios, trasladarse en el transporte público o echar combustible al vehículo. Pero las circunstancias pueden volverse especialmente arduas en especial para los retirados o de la tercera edad.

José Vargas, economista y director de la consultora Evaluecon, conversó con Metaverso en Ciudadano News 91.7 y dio detalles de la situación actual de los jubilados.

“Es uno de los sectores más sensibles de la economía. Cuando uno analiza cuánto necesita para cubrir mínimamente las necesidades básicas”, comenzó opinando el especialista que además, opinó que “es un segmento social que tiene un patrón de consumo completamente distinto al resto de las variables de las canastas básicas para una familia tipo. que tiene muchos sustitutos, alternativas de consumo y puede ir variando dentro de las posibilidades con la mayoría de los productos que consume”.

Vargas opinó que las personas de la tercera edad tienen “un patrón de consumo más acotado en cuanto a los alimentos, medicamentos y esto los condiciona mucho además de que su Canasta Básica es distinta”.

“Hoy, las jubilaciones mínimas, más allá de una actualización que habrá en julio, están bastante lejos de lo que en principio necesita una pareja de jubilados para poder cubrir esas necesidades mínimas”, dijo al aire de Metaverso, el director de la consultora Evaluecon.

Jubilaciones y cifras

El economista y director de la consultora Evaluecon, expresó que “la jubilación mínima a partir de julio sería de $37.000 y hoy una pareja de jubilados necesitaría de $93.000 para arriba como para poder cubrir mínimamente esas pequeñas necesidades, sin hablar de grandes enfermedades, alquileres, etc”, precisó el especialista.

José Vargas remarcó que “no todos los medicamentos tienen cobertura al 100% para los jubilados”. Pero además el economista detalló que “hay muchos problemas desde de la temática de salud” con el sector de la tercera edad.

“Es una deuda del país, más allá de las distintas administraciones hemos visto que en un caso y en otro nunca se terminó de aceitar bien el sistema para que la tercera edad no tuviera ese problema (de cobertura sanitaria), sobre todo porque cuando uno analiza la Canasta Básica, prácticamente el 35% va destinado a medicamentos, casi 50% para alimentos y el resto es servicios”, detalló Vargas.

Para el economista, en el actual contexto económico, “no tienen muchas alternativas”. “Sabemos que tienen un patrón de consumo muy específico, sin muchas variedades ya que cuando se llega a la tercera edad, hay productos puntuales, específicos que deben adquirir para cuidar la salud. Los medicamentos que necesitan diariamente y todo eso, es lo que más se ha encarecido y lo que sigue encareciéndose”, agregó José Vargas.

“En Argentina, según datos oficiales, el 70% de los jubilados cobran la mínima. Y jubilaciones de privilegio no son más del 10%.”, acotó el especialista.

“Cuando se habla de jubilaciones hay que analizar bien porque incluso un jubilado que está por arriba de la mínima tampoco le alcanza. Hay jubilados que están en $50.000 y tampoco les alcanza para cubrir necesidades mínimas. Entonces, un gran porcentaje de la población de la tercera edad está cobrando jubilaciones que no les alcanzan para cubrir esas necesidades”, concluyó el economista.

“Hay muchas personas que deciden seguir trabajando porque la jubilación no les alcanza y tienen que seguir con actividades laborales y buscando alternativas para cubrir las necesidades”, cerró Vargas alertando del actual panorama que no permite que muchos ciudadanos gocen de su retiro porque las cuentas no les cierran a fin de mes.