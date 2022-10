Inalcanzable: ser celíaco en Argentina es cada vez más caro

El costo de ser celíaco en Argentina es cada vez más alto y las personas con esa condición sufren cada vez más los incrementos. Es que los valores de los alimentos sin TACC (trigo, avena, centeno y cebada) aumentan constantemente y los precios siguen siendo mucho más caros en comparación con productos similares de consumo masivo.

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó el monto de la "cobertura en concepto de harinas, premezclas u otros alimentos industrializados que requieren ser certificados en su condición de libres de gluten", según indica la Ley 26.588.

Silvia Vera Tapia, integrante de la Asociación Celíaca Argentina, habló con el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News) e indicó: “Es un tema que venimos trabajando desde la Fundación. La Asociación Celíaca Argentina cumplió 44 años y trabajamos en pos de la comunidad celíaca y los alimentos específicos que tienen que comer los celíacos. Nosotros reiteremos permanentemente y aconsejamos a los celíacos que compren alimentos que estén inscriptos como libres de gluten, esto quiere decir que estén basados en lo que establece el código alimentario argentino".

"Si bien los celíacos pueden comer productos naturales como carne, huevo, frutas y verduras, lógicamente a quién no le gusta comer una rica torta, empanadas o pizzas. Obviamente, estos productos tienen que ser hechos en casa o comprados y ahí es donde se encuentra el problema: los productos para celíacos muchas veces doblan el valor de un producto común para el restos de las personas, y a veces hasta triplican el precio", señaló Tapia.

En referencia a los altos costos de los productos, la entrevistada agregó: “Esto es un tema que venimos trabajado desde hace tantísimos años, pero nos han dado respuestas de que los incrementos se deben al aumento de la materia prima, que muchas veces viene del exterior. Otras veces se suma la distribución de los productos que son hechos en la Provincia de Buenos Aires y cuando se trasladan y llegan a Salta o al sur del país, este traslado es lo que encarece el producto".

“Los alimentos han aumentado en forma tremenda su valor y los productos para celíacos no están exentos de este aumento. Siempre fueron y hoy también siguen siendo caros. Desde la asociación hacemos cursos gratuitos de cocina, aconsejamos, damos charlas y hacemos talleres de forma online. Este año no hemos podido hacer la expo celíaca por los costos que se requieren. Esperamos el año que viene a través del Gobierno nos puedan dar una ayuda porque no recibimos ayuda estatal, es una institución sin fines de lucro y todo lo que hacemos es por ayuda de las personas que se asocian", continuó la mujer.