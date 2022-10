Imagen ilustrativa

La escalada inflacionaria de los últimos meses en Argentina, golpea los bolsillos de los argentinos que cada vez, hacen mayores malabares para poder sostener sus hogares.

Desde el Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba, compartieron un revelador informe que registra la composición de la Canasta Básica Alimentaria de las familias argentinas, según su escala de ingresos, en comparación con la establecida por el INDEC.

La realización del informe (ver al final de esta nota) y la obtención de los datos, se realizó durante el periodo septiembre 2022 a octubre 2022, llegando a un total de 4.800 hogares en todo el país.

Según la entidad, el objetivo del informe fue “dimensionar el impacto que la inflación en nuestro país (particularmente la del último año) ha tenido sobre la alimentación de la población argentina, principalmente sobre aquellos hogares con menor flujo de ingresos”.

Los resultados de la investigación evidencian según sus autores, “una marcada deficiencia alimentaria y deterioro nutricional del segmento poblacional encuestado, como consecuencia de la reducción del poder adquisitivo”.

Germán Romero, director del Departamento de Estadísticas y Tendencias, dialogó con El Interactivo de Ciudadano News, y dio algunas definiciones del informe.

“El estudio se hizo sobre hogares que ingresan por mes entre $60 mil y $160 mil. Pusimos primero que nada $60 mil que son los que están apenas por encima de la línea de indigencia, según lo que estipula el INDEC, y $160 mil, ya que apenas se escapa de la línea de pobreza”.

Para Romero con $160 mil, “los hogares pudieron alcanzar casi la totalidad de la canasta básica alimentaria, la tabla nutricional que tiene el INDEC de 2016”.

“A medida que va bajando, lo escalonamos cada $20 mil, 140, 120, 100, a medida que va bajando indudablemente se va deteriorando la calidad alimentaria de las familias. Lo más doloroso son los hogares en donde ingresan entre $60 y $80 mil”, detalló el especialista.

“El INDEC tiene una la tabla nutricional que prevé 53 productos entre alimentos y bebidas para una familia; pero quienes ganan hasta $60 mil de monto mensual, solo pudieron alcanzar 21 productos”, destacó Germán Romero.

El miembro del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba, aclaró además que “estas familias no tienen consumo de carne vacuna, a excepción de 2 kilos de carne molida por mes, después el resto es alitas de pollo, pollo o menudencias”, destacó apesadumbrado Romero.

Para dar más cifras, el especialista precisó que “lo que se prevé para una familia tipo -de cuatro integrantes- nutricionalmente hablando son 25 litros, pero en estas familias solo pudieron alcanzar 9 litros”, aclaró.

“Estos resultados deben interpelarnos como sociedad y deberán ser motivo de profunda reflexión de las autoridades gubernamentales, que deberán ejecutar urgentes y sostenibles acciones, tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de toda de la población”, aclara la editorial de los creadores del informe.

“Después vemos el resultado de cantidad de ingestas diarias de las cuatro comidas recomendadas: desayuno, almuerzo, merienda y cena, sabemos que los que tienen ingresos a $160 mil pudieron alcanzar las cuatro comidas básicas, pero los escalones más bajos como de $60 mil y$ 80 mil por grupo familiar, 3,5 menores de cada 10 no pudieron almorzar, ocho de cada 10 no pudieron merendar y seis de cada 10 no pudieron cenar. En el caso de los adultos, solo digo la cena, el 85% de los mayores no cenó”, detalló.

Para el encuestador, el resultado del trabajo los dejó “espantados”.

“Tenemos una situación, los nuevos indigentes, los nuevos pobres, ayer se vieron las largas filas en todas las sedes de ANSES en busca de un bono de $45 mil que no va a servir de mucho porque son dos pagos de $22.500, pero esa gente es la que no recibe planes sociales, no tiene sueldo, no tiene vehículo. Son nuevos indigentes porque este grado de inflación que viene aterrizando a la Argentina hace que cada día haya más indigentes”, opinó el miembro del Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba

“Hay un nuevo paradigma, una nueva dimensión respecto a la indigencia, el ingreso de $60 mil no es más que la indigencia misma porque no te alcanza a cubrir lo básico”, dijo el experto.

“Es incierto el panorama, sabemos que la carne va a tener una suba fuerte en noviembre-diciembre, no hay más que freezar algunos kilos pero no hay más que hacer porque la segmentación tarifaria que está impactando en este mes, hace que la inflación suba, seguramente también haya suba de combustibles. La solución es frenar la inflación como sea”, concluyó Romero en diálogo con Ciudadano.News.