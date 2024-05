Fiebre del oro en tiempos de crisis: vender joyas para pagar deudas

En un contexto de profunda crisis económica, cada vez más personas en Argentina están recurriendo a la venta de joyas familiares para pagar deudas, facturas y evitar embargos. Las imágenes hipnóticas de las publicidades nocturnas en televisión, donde alguien lleva una joya de la abuela a un tasador para recibir dinero, se están convirtiendo en una realidad palpable en las calles de Buenos Aires.

Jacqueline Queipo, tasadora con más de 20 años de experiencia en El Tasador, explica que la situación cambió drásticamente en los últimos meses. "Traen hasta el último recurso", comenta, refiriéndose a que los clientes están dispuestos a vender cualquier cosa que puedan, incluso si no tiene valor comercial. La demanda creció tanto que, en su local de Corrientes y Pueyrredón, están aumentando la cantidad de oficinas y capacitando a más tasadores. "Ayer atendí a 60 personas yo sola, y a veces son 70. El promedio es de unas 350 por día", detalló.

La necesidad de dinero rápido para cubrir gastos esenciales está llevando a personas de todas las edades y condiciones sociales a vender sus posesiones más preciadas. "A veces vienen a vender para poder pagar la boleta de luz", dice Queipo, quien añade que muchos de sus clientes son personas que antes no hubieran considerado esta opción. "No me alcanza el sueldo para pagar la cuota del auto", es una frase común entre quienes acuden a estos locales.

El proceso de venta suele comenzar con una consulta a través de fotos enviadas por formularios en línea o WhatsApp, aunque muchos prefieren no revelar detalles por desconfianza. La tasación final se hace en persona, donde los expertos como Queipo utilizan herramientas como escáneres de metales y lupas para determinar el valor de las piezas.

La situación económica actual llevó a una notable proliferación de anuncios de negocios especializados en la compra-venta de joyas, oro y relojes. En lugares emblemáticos como la calle Libertad, los joyeros confirman que la demanda de tasaciones ha aumentado entre un 50% y un 60% este año. Además, el Banco Ciudad de Buenos Aires reporta un incremento significativo en las operaciones de empeño, una alternativa que permite a las personas obtener préstamos a corto y mediano plazo, dejando sus alhajas en garantía.

Ana Carolina, una cliente de El Tasador, compartió su experiencia después de vender las alianzas de sus abuelos para pagar deudas acumuladas. "Me endeudé mucho, dado la crisis del país. Estoy vendiendo alhajas y todo lo que tengo en oro para poder ir pagando la tarjeta", relata. Por dos anillos y unas cadenitas, recibió cerca de $1.500.000. Similar es el caso de Alejandra, quien vendió las joyas que tenía guardadas durante 15 años en una caja de seguridad y hasta un Rolex, obteniendo un total de US$ 11.800 dólares.

La venta de oro y plata se convirtió en una solución urgente para muchos, y las joyerías también se han adaptado a esta creciente demanda. Los tasadores ofrecen precios que varían día a día según el mercado internacional, con algunas joyerías pagando hasta $93.000 por gramo de oro.

Las joyas heredadas, comúnmente conocidas como "las joyas de la abuela", se volvieron una válvula de escape para muchas familias de clase media que han visto disminuir sus ingresos y poder adquisitivo. Primero se ajustan gastos, pero cuando se bordean límites, se recurre a vender estos tesoros familiares.

En las calles tradicionales de compraventa de joyas, como la porteña Libertad, las consultas y transacciones aumentaron entre un 50% y 60% en lo que va del año, según estimaciones de expertos. También recrudeció la operatoria de empeño, donde se dejan alhajas en garantía a cambio de dinero en efectivo.

Este fenómeno no es exclusivo de Argentina. En economías más desarrolladas, como Estados Unidos, también se observa un aumento en la venta de joyas debido a la inflación y la recesión. Gene Furman, dueño de King Gold & Pawn en Nueva York, indica que el tráfico de ventas de oro se triplicó desde el aumento del precio del oro.

Mientras tanto, los bancos centrales, especialmente en China, continúan acumulando oro, llevando el precio de la onza troy a niveles récord. Para quienes deben enfrentar los desajustes de los presupuestos familiares, la fiebre del oro ofrece una válvula de escape en tiempos de incertidumbre económica.

