Fernando Marull: "Desdoblar la economía es un espanto de idea"

La economía argentina sigue convulsionada y según diversos analistas el escenario viene aún más complejo en cuanto a inflación y déficit por la sequía que implicará para el país una pérdida de alrededor de US$18.000 millones en divisas y de US$4000 millones (1% del PBI) en ingresos fiscales.

Junto a este contexto, la pérdida de reservas del Banco Central levantó rumores, que luego fueron desmentidos por el gobierno oficial, de la posibilidad de un desdoblamiento cambiario.

Así fue como el economista Fernando Marull en diálogo con el programa Metaverso por Ciudadano News explicó cuál es el panorama actual y el porqué es tan negativo la idea de desdoblar.

-¿Tiene asidero un desdoblamiento cambiario?

En septiembre del año pasado el dólar soja fue un desdoblamiento, al menos por un mes, después en diciembre vino otro que fue el dólar soja número dos y ahora no llovió y la sequía de al menos 20 mil millones de dólares que perdió Argentina en los últimos meses obliga al ministro de Economía a tomar medidas.

Está con mucho faltante de dólar y tiene que llegar a la cosecha el mes que viene pero con eso no alcanzará entonces va a tener que tomar medidas.

-¿Es una buena idea el desdoblamiento?

Es un espanto de idea, pero es lo que hace el Kirchnerismo siempre, pone parches para evitar algún tipo de unificación cambiaria o un dólar más competitivo o un dólar más real.

Se vienen las elecciones y uno tiene que pedir basta de estos parches y que los candidatos a presidente vengan con un plan.

-¿Para ese plan, sería importante una política de shock?

La falta de plan te llevó a esta situación donde estás en recesión y con inflación. Sea gradualismo o shock lo primero es un orden, un plan, que se sienten y digan ‘vamos a tomar cuatro o cinco medidas principales’.

Lo cierto es que hoy a medida que vas posponiendo los problemas es como que el votante va exigiendo cada vez más un plan de shock porque es como que se está deteriorando todo por evitar

-¿Qué pasa si se dolariza la economía?



Dolarizar es matar el peso directamente. La moneda ya se perdió y hay muchas cosas que están en dólares, pero esto es consecuencia de la política y la falta de planes.

-Estamos muy complicadas de reservas y hemos recibido varios millones que vienen de este Swap con China, ¿cuánto mejorar o no la situación?

Todo eso es deuda, por más que le pongamos el nombre que sea, es deuda, en Argentina es mala palabra la deuda, ahora si le cambias el nombre y es otra cosa es buena la deuda y lo cierto es que cuando se endeuda con China se endeuda una tasa carísima, pero claro, China es nuestro amigo pero es deuda y deuda de la mala.

-Según Carlos Heller parte de lo que está sucediendo no es solamente culpa de malas decisiones del rumbo económico de este gobierno sino también del empresariado y de economistas y periodistas que generamos un clima de incertidumbre

Es la mirada particular de Heller, ellos siempre hacen todo bien y los culpables son los otros. La Argentina nunca tiene la culpa pero el que se quedó sin moneda es Argentina, el que no ajusta el déficit fiscal es Argentina, el que le dio a la maquinita y destruyó su moneda es la Argentina y en particular el Kirchnerismo. Comparemos los últimos 20 años, el Kirchnerismo asumió sin inflación y saqueó el Banco Central, hace 20 años que está gobernando, y ahora vas a tener una inflación del 100%.

-Duhalde lo que generó en 2001 fue una mesa de consensos y eso le dio como cierta credibilidad a la política argentina, ¿podría pasar eso si algún candidato hace ese tipo de cosas?

Creo que hay una parte de Juntos por el Cambio que quiere tener algún tipo de acuerdo de algún plan de gobierno y de estado. Lo primero es aceptar que estás en un problema, y si hay consenso es mucho mejor.