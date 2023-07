Fernando Galante: “Hay mucho factor político dando vuelta”

En la tarde de este viernes, se esperan anuncios por parte del Gobierno nacional respecto al acuerdo que negocia con el FMI. Al respecto, el economista Fernando Galante expresó, en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, que “hay mucho factor político dando vuelta” respecto a las conversaciones entre las autoridades argentinas y los funcionarios del Fondo.

“Tenés un proceso de elecciones que complicó todo en tres semanas, y tenés un FMI que tiene un compromiso político muy marcado con Argentina, un gobierno que le dice 'vos ayudaste al gobierno anterior a llegar a las elecciones sin volcar, ahora me tenés que ayudar también a mí, no me obligues a devaluar'. (Sergio) Massa sabe que no hay cosas tan pianta votos en la Argentina que una devaluación”, destacó Galante.

-¿El FMI habló de una posible devaluación?

-Todo indica que vamos hacia una devaluación encubierta, en esta ficción del tipo de cambio oficial porque los ciudadanos de a pie no tenemos acceso a ese tipo de cambio, con lo cual si no tengo acceso no existe para mí, entonces es un dólar de ficción, pero es el que maneja el comercio exterior hoy de la Argentina. El FMI le dice 'unifícame ese tipo de cambio porque estabas haciendo esto del dólar soja, que era la estupidez patrimonial más grande que puede hacer alguien, porque significaba comprar caro algo que después vendés barato', o sea, lo peor que podés hacer para el balance del Banco Central porque lo que hacía era comprar caro los dólares a los exportadores y le vendía barato los dólares a los importadores. Entonces, el Fondo le dice 'si seguís haciendo eso, los dólares te duran dos segundos, te los gastás en un ratito entonces me estás pidiendo más dólares para llegar a las elecciones y, por otro lado, tomás estas decisiones económicas ridículas y los desperdicias'.

- Entonces, ¿cómo tomamos estas medidas que se anunciarán hoy?

-La política tiene estas ridiculeces, nosotros estamos en el medio de todas estas cosas que no tienen sentido, pero es aparentemente lo que terminará pasando, el FMI le permitirá, le hará los adelantos de los desembolsos para que pueda pagar los vencimientos que ya están operativos porque Argentina ya tendría que haber hecho un pago que lo pateó para fin de mes, le permitirá aparentemente poder pagar con esos desembolsos esos vencimientos para que no le caigan más las reservas que ya son prácticamente cero, las reservas netas inclusive están en valores negativos actualmente y con esto llegar a las elecciones. Esto es día a día y después de las PASO veremos qué pasa y ahí dependerá mucho del resultado y de si el gobierno se siente competitivo para llegar con chances a las elecciones de octubre o si las urnas le dan un mensaje de que no tiene oportunidad de reelegir el oficialismo en las elecciones de octubre.

- ¿Cuál sería el tipo de cambio competitivo al unificarlo y, sacar el cepo es una decisión que servirá o es peor para las reservas del Banco Central?

-Hoy para encarar un proceso de normalización de la economía necesitas un plan económico, hoy cualquier cosa que hagas que no tenga como trasfondo un plan lógico y que cierre todas las variables, lo más probable que te genere pánico y corridas, entonces, esto es clave. Las posibilidades que tenés de llevar adelante un plan económico en medio de un proceso de elecciones, cuando no lo hiciste en los cuatro años anteriores es prácticamente cero, en los próximos meses de la Argentina estamos jugados, tenemos que esperar que pasen las elecciones, que venga un nuevo gobierno del color que sea y ahí sí podemos pensar en un plan económico.

Lo que asegura el funcionamiento de la economía es el sistema de precios y Argentina ha reventado nuevamente el sistema de precios y eso necesitamos arreglar. Hay que salir del cepo, el tema que salir del cepo será un trabajo que llevará un trasfondo de un plan económico mucho más completo y que es una discusión larga. Si encontrás un plan económico, lo lógico es que deberías terminar con un mix de suba del tipo de cambio oficial y una descompresión del tipo de cambio paralelo que te permita cerrar esa brecha del 100%.

-La Confederación General Empresaria se mostró satisfecha por los beneficios fiscales y las líneas de crédito lanzadas para las medianas y pequeñas empresas, pero ¿son medidas cortoplacistas de campaña o medidas pensadas con la intención de generar este plan económico que se necesita?

-Son limosnas y estrategias para intentar atraer votos y mostrar que hay interés, pero no es un plan económico. Un gobierno que tiene un déficit fiscal tremendo, cualquier medida fiscal de este tipo de toma empeora la situación, entonces, si de atrás podés hacer un recorte impositivo tenés que hacer un recorte de gastos también porque si no estás agravando el problema de fondo. ¿Es necesario bajar la presión tributaria en Argentina? Es ridículo ni siquiera preguntárselo, por supuesto que hay que hacerlo, pero tiene que ser parte de un plan integral si no es acumular más distorsión.