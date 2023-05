Sube nuevamente el pan: cuánto costará

El precio del pan podría subir hasta un 12% a partir del próximo 1 de junio como consecuencia del aumento de precio en los derivados de la harina autorizados por el Gobierno.

Según se conoció, el kilo podría llegar a los $750 en aquellas panaderías que no utilizan la harina subsidiada.

El presidente de la Federación de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, Raúl Santoandré, destacó: "A partir del 1 de junio en algunas panaderías el pan aumentará un 9% y en otras un 12%, de acuerdo a si trabajan con harina del fidecomiso o no". Esto es en relación al incremento de la harina no subsidiada. "A partir de esto hay una incertidumbre en nuestro sector de saber hasta cuándo se va a poder sostener esta situación, porque el precio de la harina no subsidiada está en aumento, entonces hay una incertidumbre en nuestro sector de saber hasta cuándo se va a poder sostener esta situación". añadió.

Por otra parte, especificó que todo va en aumento y que, en muchos lugares no hay precios de referencia por la misma inflación: "Según cómo se elaboren, varía el precio de acuerdo con el dulce de leche que se usa, o si se utiliza margarina premium. Hoy 50 kilos de azúcar valen entre $23.000 y $25.000 y el cajón de huevos está $15.000".

Cabe destacar que la Secretaría de Comercio fijó un aumento del 6% en el precio de referencia del trigo y sus productos derivados para mayo. Esto implica una variación acumulada del 25,1% en los primeros cinco meses del año.