De cada dos argentinos, solo uno puede ahorrar después de pagar gastos

La inflación y de la mano el aumento de los precios de bienes y servicios, golpean duramente el bolsillo de los argentinos. Oscar Romano, analista de Taquión, conversó con en el programa Metaverso por Ciudadano.News donde explicó las conclusiones del Monitoreo Nacional que realiza la empresa.

“Es un monitoreo que realizamos desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, para medir en forma evolutiva cómo va cambiando el humor social de las personas y empezamos a tener preguntas y respuestas que repetimos todos los meses y después preguntas conceptuales como en este último monitor que nos concentramos en las variables económicas del país y para entender también hacia dónde van a ir los futuros discursos en estas campañas”, comentó.

Una fotografía preocupante

“Cuando empezamos a ver los números vimos que no son muy esperanzadores, hablan de la realidad, de lo que está viviendo el bolsillo de cada ciudadano y, con estos números, donde no les sobra dinero nada más que para pagar los gastos esenciales, es una radiografía del país, si bien no dejó de ser una investigación con 2.500 casos y a nivel nacional, es una fotografía del país”, agregó.

“Después, el resto del dinero utilizado es para pagar deudas, el 52%, para ahorro el 15%, la gente no tiene capacidad de ahorro, y esto se está viendo especialmente en los últimos meses y, después solo en 11,3% gasta esa plata entonces, no hay espacio para el disfrute, sino para resolver cuestiones cortoplacistas que tienen que ver especialmente con la economía y es un poco la demanda hacia la clase política que vemos hoy”, consideró.

Sin lugar para ahorrar

“Nos pasa que decimos el próximo mes voy a gastar menos y gastamos más. Cuando hicimos la pregunta con quienes o qué instituciones tenés deuda, 8 de cada 10 tiene deuda con los bancos, a través de tarjetas de crédito el 42,7%, bancos por préstamos personales un 27,5% y, después algunos familiares y amigos en 27,9%,”, remarcó.

Respecto al 11,3% que gasta en disfrute, consideró que “gasta en cuestiones que tienen que ver con el disfrute, ir a un restorán y gastar 10 mil pesos, por ejemplo, plata que podría usar para el ahorro, o algunas compras pequeñas. Esto lo vemos en los supermercado cuando van a comprar cosas puntuales semana a semana o, también, otra pregunta sobre el ahorro pero relacionado también, en esto de darnos como pequeños lapsos de vacaciones, nos vamos unos días, una semana, antes era nos vamos un mes”.

“Pasa más por una etapa más hedonista, ya que el contexto no ayuda, por lo menos ponemos parte de nuestro dinero en cuestiones que podes disfrutar en el día a día, el cortoplacismo”, explicó y luego agregó: “Cuando preguntamos para qué ahorra la gente, el 30% en viajar, el 18% para el futuro o para sus hijos y recién el 9,3% en remodelar la casa”.

La encuesta marcó que solo el 15% puede ahorrar y cuando se consultó qué porcentaje de tus ingresos destinas a ahorros, el 64,7% dijo nada. “Es altísimo, uno de los datos que más nos llamó la atención, esperábamos que sea alto pero no el 64% y, después cuando vamos a los números más pequeños, el 14% ahorra menos del 10% de sus ingresos, que también es muy bajo”, consideró Romano.

“También aparece otro porcentaje muy elocuente, ante la pregunta de cuánto ves posible adquirir una casa propia, el 67,2% dice nada probable y el 1,7% dijo muy probable. Sumaría otro dato que lo tomamos como negativo, que es el 25,4% que dice es poco probable, o sea tiene una mínima esperanza pero dado el contexto va a terminar eligiendo la primera variable”, agregó.

¿Cómo ahorran los pocos que ahorran?

“La gente elige al dólar un 29,4%, pero seguido con un 26,3% elije el plazo fijo como método de ahorro. Son las dos únicas variables que se alejan de la media. Después tenés el ahorro en efectivo que es un arma de doble filo por la inflación, el dólar que sube día a día pero hay una mirada muy positiva sobre el dólar y un plazo fijo que sigue siendo históricamente una herramienta de ahorro”, explicó.