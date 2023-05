Cuando la inflación golpea el bolsillo, hay que buscar opciones para poder lograr que el sueldo tenga más durabilidad. Para encontrar algunas ideas al respecto, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), conversó con el economista Luis Secco, quien comentó: “La inflación es un problema macroeconómico que todos los países lo dan como resuelto. El tema es que depende del bolsillo”.

Cómo hacer para mejorar la capacidad de comprar (o no perderla aún más)

“Un hábito que se perdió, y que sugiero recuperar, es el de la compra mensual. La mejor manera de defender el salario o el ingreso de cada uno es usarlo rápido. Si te alcanza para ahorrar cómprate algunos dólares, pero a la mayoría de la gente no le alcanza, por lo tanto, la mejor forma de usar el ingreso es comprar los alimentos que uno sabe que va a consumidor durante el mes, a principios de mes, cuando cobra, porque después va a estar más caro, por lo tanto, va a defender un poco más”, recomendó Secco.

De la mano, reflexionó que “cuando uno tiene 8% de inflación en el mes comprar a principio de mes, en lugar de hacerlo a fin de mes te va a ayudar. Obviamente que eso supone cierta disciplina, cierta planificación, que nos olvidamos de tenerla, antes era usual el chango lleno.

Sé que ahora no se puede llenar por más que se quiera, pero la compra mensual era casi una forma habitual de consumir, las compras en conjunto e ir a los mayoristas. Es el primer consejo que les daría. El segundo es que si sobra un poco que compren dólares. Siempre para el ahorro hay que dormir tranquilo”.

Las tarjetas

Respecto al uso del ‘plástico’, consideró que “el consumo con tarjetas, cuando no se paga la totalidad de la tarjeta a fin de mes, es un problema. Evidentemente, tiene un costo financiero muy alto”.

“Si sos una persona que puede defender sus ingresos al mismo ritmo de la inflación, esa es una situación, si no lo podés hacer, endeudarse para consumir bienes, por ejemplo para comprar alimentos, bebidas o medicamentos con la tarjeta de crédito es un problema porque tu ingreso te corre de atrás a la tasa de interés”, agregó.

Sin embargo, respecto al crédito, explicó que “la experiencia argentina, es que los deudores son los beneficiados frente a procesos inflacionarios desmadrados o inflacionarios con una devaluación muy alta.

Hoy alguien que consigue endeudarse en pesos, si bien le aplican la tasa del 90% anual, se consigue endeudar y cuando tiene que devolver ese préstamo, y en el medio tuviste una devaluación, probablemente debas menos dólares que los que debes hoy. Todo depende de la capacidad para acumular ahorros, para acumular dólares”.

Analizar los gastos

“Gano 100. Necesito como mínimo de lo que se gana, 80 para consumir, sobran 20 ¿Qué se hace con esos 20? Eso se decide a principio de mes cuando cobras. Eso puede ser útil, hacer un esquema, hay aplicaciones, bancas online que te dan como una categorización de gastos. Planificar es muy importante.

Ahora, ganarle a la inflación, al 8% mensual, es muy difícil, tenés que tratar de no perder y no desperdiciar la oportunidad de que tu dinero valga un poco más. Pero no hay reglas generales”, explicó el economista.

Por último, consideró que los argentinos vemos que el ahorro no rinde, por lo que “en Argentina está de moda el invertir el recuerdo, porque uno con lo poco que le sobra se va a comer afuera y se sacan una selfie, el recuerdo está, invertiste en el recuerdo yendo a comer afuera, algún otro podrá irse de viaje un fin de semana, nos gastamos lo que tenemos en un contexto en el cual sentimos que ganarle al 8% mensual es imposible, si ahorramos cada vez vamos a tener menos, entonces qué hacemos, invertí en recuerdos.

