En Argentina se vive un descontrol de precios: ya no se compran primeras marcas

Desde hace tiempo en Argentina se vive un descontrol de precios. Debido a la inflación anual que superó el 110% anual, se modifican los precios todos los días y la incertudumbre es total.

Fernando Savore, vicepresidente de Confederación General Almacenera Nacional, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y contó qué pasa con el aumento de precios en los negocios:

“En principio hay que explicar que el 80% de la mercadería que ven en cualquiera de nuestros comercios, la compramos en los mayoristas, y reponemos la mercadería todos los días en un mayoristas distinto. Un día vamos al de comestibles, otro día al de limpieza, otro día al de galletitas, otro día la fiambrería y venimos con una factura donde uno recorre ítem por ítem y encuentra que los cambios de precios están, o sea hoy más de 1 hora le estamos dedicando por día a cambiar precios, y nunca llegamos a estar actualizados", comenzó explicando.

Entonces además de nunca"saber con cuánta plata ir a comprar, nos pasa que el bolsillo de los clientes "no da más". Es por eso que mcuhos negocios comenzaron a implementar la venta de "a puchitos". Esto es vender "por medio kilo, y fraccionar eñ paquete para venderlo".

Por otra parte, describió que las cifras del INDEC no siempre son certeras, ya que "este mes que dijo que en alimentos la inflación fue un 5,8 cuando el mes anterior había dado un 10,2. Y a nosotros que a través de las boletas semana a semana no nos da un 5,8, al contrario, nos da un 10,8", por lo que consideró que no es la realidad del consumidor.

“Yo vivo, trabajo y me consideraba de clase media, mi barrio es de clase media y uno ve que la gente empieza a cambiar la conductas de compras, que hace tiempo lo venimos notando, que el 15 es fin de mes", expuso, dejando en claro que las familias hace rato cambiaron la marca más cara por la más barata".

Debido a este panorama muchas marcas y empresas "han cambiado el formato o han reducido los packaging para que la persona pueda comprarlo y evitar subir el precio" y esto es lo que se vive todos los días en todo el país. "Lo que no todos saben es que ese paquete tiene menos cantidad", concluyó.