El mercado cripto cae en picada: ¿es tiempo de invertir?

Las monedas virtuales hasta hacer estaban en pleno auge, pero ahora su valor va en caída libre. Si bien aseguran que no se debe a un caso aislado de la realidad actual, crecen las especulaciones sobre cuándo y cómo invertir en el mercado.

Sobre esto habló en El Interactivo, de Ciudadano News, el economista Nicolás Litvinoff, director de estudinero.org y dijo, en primer lugar, que esta crisis "atañe a toda la tecnología", como por ejemplo Netflix, Amazon y Meta, entre otras.

¿Es momento de invertir?

Hay quienes aseguran que es un momento propicio para invertir, pero el especialista sostuvo que "depende de cada persona en la aversión al riesgo que tenga, el plazo al que planifica una inversión y qué exposición tiene".

"Si alguien me pregunta si es momento de comprar o no y ya tiene el 90% de exposición en sus ahorros a criptomonedas, me parece que está demasiado expuesto para seguir comprando. Alguien que no tiene nada, le diría me parece que tiene que tener una posición de acá a 5 años a una nueva tecnología que va a ser muy disruptiva. Eso va a depender de varios factores y también de la tolerancia al riesgo", remarcó.

Por otro lado, explicó que estas caídas "pasaron muchas veces y siempre el bitcoin pudo recuperarse" y que "la industria de cripto creció en los últimos años".

"Lo recomendable es un 5% de tus ahorros totales, como mucho, invertirlo en activos. Eso puede crecer del 5 al 10%, aprendiendo cómo funciona la industria, pero nada de pedir dinero prestado para apalancarse, como hicieron muchos", cerró la idea.

El mundo cripto, ¿puede desaparecer?

Consultado sobre si este es un posible "indicio a la desaparición", el economista aclaró que "la muerte del bitcoin se ha decretado entre siete y diez veces desde su nacimiento", aunque en los mercados financieros "todo puede pasar".

"Las veces anteriores estuvieron equivocadas, ahora no sabemos. Es una industria que llegó a valer trillones de dólares y ahora bajó la valuación. Pero de todas maneras, es una industria importante, con un poder de lobby que crece en distintos países con exchange grande. También con entusiastas inversores que la empujan bastante", marcó, refiriéndose al bitcoin como "un gran refugio de valor".

Litvinoff informó que "en este momento el bitcoin está en 51.000 dólares, existe una gran oferta de venta", ya que "gran cantidad ahora están siendo rematados en el mercado y eso alimenta una presión de venta fuerte donde los compradores se retiran, un poco a esperar que se liquiden esos, y otros salen a comprar aprovechando los precios. La demanda se está retrayendo hasta que terminen de liquidar estos bitcoin, producto de estas quiebras".

"La volatilidad no tendría que ser algo muy relevante para un inversor a largo plazo. Si uno mira la trayectoria de largo plazo del bitcoin, es una línea alcista, incluso este 50% se ve chiquito después de las subas anteriores", completó.