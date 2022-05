El Gobierno intima a fabricantes de neumáticos a transparentar costos

El Gobierno busca controlar ‘con lupa’ diversos aspectos de las etapas de la cadena de producción de alimentos, insumos o elementos industriales pero también de la distribución de los mismos. El objetivo detrás y según lo anunciado públicamente por diversos funcionarios es “librar una guerra contra la inflación”.

El domingo 1 de mayo, la Secretaría de Comercio Interior hizo foco en las empresas fabricantes e importadores de neumáticos en Argentina como Neumasur, Larocca, FATE, Guerrini, Fortalein S.A, Corral, Bridgestone y Pirelli. El organismo que comanda Roberto Feletti, intimó a estas empresas que remitan datos que detallen su producción, precios de salida de fábrica, de venta a distribuidores pero también costos de producción y comercialización.

Control sobre los neumáticos: el Gobierno contra los fabricantes e importadores

A través del comunicado, Comercio Interior detalló que se solicitó la remisión de "la producción por tipo de neumático de los últimos (12) meses, el precio de venta de salida de fábrica, por tipo de neumático, de los últimos doce (12) meses, el precio de venta a distribuidores, por tipo de neumático, de los últimos doce (12) meses, el precio de venta sugerido al público, por tipo de neumático, de los últimos doce (12) meses y la evolución de los principales costos de producción y comercialización, por tipo de neumático, de los últimos doce (12) meses".

El informe oficial indicó que "el requerimiento, enmarcado en la Ley de Abastecimiento Nº 20.680, se hace con el objetivo de evaluar y analizar los aumentos de precios en el sector y transparentar el mercado de neumáticos en el país y se da como respuesta a un anterior pedido de información a estas empresas, que no fue respondido por las mismas o fue respondido de forma insuficiente y ahora las empresas tienen 5 días para enviar la información solicitada".

Precios ‘por las nubes’ y pedidos de informes

El jueves 28 de abril hubo gesto que fue una antesala del minucioso informe que solicita Comercio Interior a las empresas vinculadas a la comercialización de neumáticos en Argentina.

Roberto Feletti y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, mantuvieron un encuentro con representantes del sector para analizar la problemática. Los funcionarios quieren explicaciones que justifiquen el alza en los precios de los neumáticos, ya que en principio, desde la visión oficial consideran al menos como ‘injustificada’.

El secretario de Comercio Interior expresó que "se ve una aceleración de precios en los productos finales que no tiene correlación con los costos ni con márgenes de rentabilidad razonables. No vamos a convalidar que se genere una dispersión de precios total, que no se sepa cuál es la correlación con los costos. Por eso, queremos saber qué provoca las dispersiones y qué provoca la permanente presión del precio de los neumáticos al alza".

Finalmente, la Secretaría de Comercio detalló que "el precio de los neumáticos es una cuestión muy importante, ya que su valor incide en toda la cadena de distribución, por el transporte terrestre el principal modo de distribución de bienes en todo el país".

Neumáticos: costos y faltantes en Argentina

Desde el sector que trabaja el rubro de los neumáticos, aseguran que los problemas vinculados con el precio de los mismos pero también con la escasez, remite a trabas para la importación, falta de stock y sobreprecios.

Los valores de los neumáticos subieron alrededor de un 80% en el último año, lo que representa alrededor de 30 puntos por encima de la inflación. Históricamente los precios de esta industria iban por debajo de la suba de precios general.

“Los neumáticos arrancan en $12.000 y llegan a $85.000 entre las principales marcas del mercado, en diámetros de 13 a 17. Pero para las más demandadas, la falta de stock hace que muchos revendedores apliquen sobrecostos que incluso duplican esas cifras”, detalló en un informe, El Cronista.

La falta de neumáticos en Argentina, afecta según voces del sector, a los rodados 15, 16, 17 y 18, que son de los que tienen más salida a la venta.

Roberto Méndez, fundador y CEO de Neumen-la cadena de centros de servicios integrales para el automotor- La producción de neumáticos, según calcula el ejecutivo, cayó estrepitosamente- comparada con niveles prepandemia- y modificó el mercado que antes se repartía en 70% en fabricación nacional y un 30% en importado”.