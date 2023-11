El dato de inflación de noviembre y la designación de Caputo, ¿cómo impactan en los bolsillos?

A la espera de la asunción presidencial de Javier Milei, el último mes del Gobierno nacional en materia económica no será para nada positivo. Consultoras estiman que el dato de inflación de noviembre será de dos dígitos. El dato no es para nada alentador, ya que la inflación de octubre había sido del 8,3% y, según los cálculos privados, en noviembre la cifra incrementaría, al menos, dos puntos.

En este contexto, el economista Martín Burgos, en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, expresó que “el panorama del próximo mes podría ser peor”. A su vez, destacó que la idea de la dolarización “se ha abandonado por el momento”.

-En octubre la inflación fue del 8,3% y se habla que para noviembre vamos por los dígitos, ¿estamos en ese camino?

-Sí, es posible. Hubo muchos conflictos, está el tema también de los faltantes que en Buenos Aires son consecuencias de las duras negociaciones que lleva adelante el Gobierno nacional con las empresas. El Gobierno quiere un precio a 100, la empresa quiere que el precio sea 200, entonces, mientras tanto, no aparecen los productos en las góndolas. Eso no es fácil de manejarlo, es obvio que el Estado tienen un rol primordial en la negociación con el sector privado por los precios y creo que eso es también una advertencia o por lo menos lo tiene que observar el gobierno que va a entrar. Para darse cuenta de que darle libertad a los precios puede llegar a ser una muy mala idea en estas circunstancias, porque las empresas van a poner precios en los niveles que ellos consideran. Ahí vamos a tener un grave problema de inflación y de consiguiente incremento de la pobreza si dejamos todo librado al mercado.

-¿Qué le parece la designación de Luis Caputo como ministro de Economía?

-Eso es lo que precipitó la renuncia de Carlos Rodríguez como asesor de Milei. Caputo es alguien que prefiere tomar deuda antes que hacer cualquier tipo de recortes. Se destacó en el 2018, junto a Federico Sturzenegger, fueron la dupla que aceleró la crisis del 2018 por tomar demasiada deuda. Habrá que ver qué se consigue en concreto, supongo que Caputo aceptó el cargo porque ya había sondeado la posibilidad de endeudar de nuevo al país y esperemos que resulta, es difícil desde la teoría ver qué va a pasar.

-José Ignacio de Mendiguren dijo que el problema de Argentina no es financiero sino económico. Haciendo referencia a la designación de Caputo, ¿cuál es el problema de Argentina?

-Sí, es económico en el sentido de que no es un tema que se resuelva ni desde lo fiscal o financiero, sino que hay muchísimas cosas. Las exportaciones en Argentina están estancadas desde hace 10 años y es un problema que va más allá de la cuestión financiera y fiscal, hay muchos temas que se relacionan, pero que tienen que ver con eso. El tema de la distribución del ingreso, el incremento de la pobreza, de la inflación. Hay un fuerte énfasis que está haciendo el nuevo gobierno sobre lo fiscal, las ganas de volver al déficit cero que fue la política del 2019, que del último tramo del gobierno de Macri, que eso no determinó para nada la inflación porque terminó ese año con 53,8% de aumento de precios. La más alta hasta ese entonces y con tasas de interés que iban en el 70% es decir, muy positivas que hacen que las pymes no podrían llegar al crédito. Todas esas políticas de restricciones monetarias se van a dar y veremos cómo termina todo.

-Javier Milei habló que la idea de gobierno es llegar a déficit cero y sostuvo que habrá estanflación... ¿cómo ves el futuro cercano?

-La estanflación es estancamiento con inflación. En un principio hay mucho dinero en la economía, con lo cual hay que reducirlo, a través del incremento de la tasa de interés. Eso va a generar que va a caer mucho la demanda, el consumo y aumentará la pobreza. Obviamente, junto a eso vamos a tener un incremento de la inflación, con lo cual va a ser algo muy parecido a lo que fue este año. Porque no parecen tener muchas consideraciones de la gente, Milei viene a hacer el ajuste feroz, está habilitado por el voto popular, ya sabemos cuál es su programa, con lo cual seguramente habrá.