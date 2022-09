Aseguran que el préstamo del BID generará más deuda

En las últimas horas se supo que luego de la reunión que tuvo Sergio Massa, el BID elogió el plan económico y anunció créditos por USD 3.000 millones para la Argentina antes de fin de año. Habrá préstamos por USD 1.200 millones para fortalecer las reservas del BCRA.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, economista y director de Perspectivas Económicas, Luis Secco, indicó: “Se ha cuestionado mucho en Argentina si es bueno o malo incrementar la deuda. En el caso particular de estos préstamos, muchos de ellos ya estaban planeados, no es que es un éxito o un logro de la gestión Massa".

Además de estar "planeado", explicó que "hay una parte del financiamiento que es de uso libre" es decir, que "no está atado ni a una obra pública ni a un proceso de reforma estructural. Eso da un poco de aire y respiro pero es deuda, no es que no hay que devolverla entonces seguís experimentando el peso de la herencia en materia de endeudamiento que va a recibir el próximo gobierno y próximas generaciones".

Por su parte, opinó que si bien "se está generando un ajuste, no es suficiente" y en este sentido, destacó: "Ahí hay una cuestión clave en que nos endeudamos, mostramos algún éxito relativo en materia de incremento de las reservas del Banco Central, porque estos dólares irán a esa reserva, pero después hay que ver para qué se usa y la deuda seguirá estando":

Sobre el dólar soja, sostuvo: "El Banco Central compra dólares a 200 y los vende a 140. No sé si alguien se preguntó qué pasa con la diferencia, en algunos medios salió pero se discutió bastante poco pero esa diferencia quién la pone, nosotros, el Tesoro emite una deuda, una letra intransferible, título público que no cotiza, es solo para el Banco Central pero es deuda, lo que pasa que en Argentina muchos gobiernos creen que la deuda que le pone el Tesoro al Banco Central no se paga nunca”.

— ¿Los ciudadanos pagamos esos 60 pesos de diferencia que hay por cada dólar y que finalmente el gobierno termina cediendo ante la presión de un pul de grandes sojeros, o sea que nosotros financiamos a los especuladores?

—No sé si diría que financiamos a los especuladores porque después de todo lo que es irreal es el dólar a 140. El ministro de Economía dice a la soja se lo puedo dar porque total los argentinos no comemos soja pero a la carne, el vino, la leche, al trigo y al maíz no le doy nada. Entonces, lo irreal es el dólar a 140 entonces, los ministros tienen un terror por la devaluación, tienen miedo de ser quienes gatillan la corrida final contra el peso, porque saben que no tienen un plan consistente detrás.

“Siempre cuando uno ve estas cosas tiene que preguntarse la diferencia quién la pone. Hay una diferencia enorme entre los parches y las políticas consistentes, estos son parches que se pagan caro a futuro entonces el balance del Banco Central cada vez tiene más deuda del tesoro y lamentablemente quienes le ponen esa deuda al balance del Banco Central dicen es el Banco Central", aclaró".

— Con esto que generó el dólar soja han surgido iniciativas de crear distintos dólares en otros rubros, como por ejemplo, el dólar malbec, ¿esto también sería una especie de parche, tomar el sol con un dedo?

— Es demorar en el tiempo lo inevitable, que es reconocer que el tipo de cambio actual, 140 pesos por dólar, no es el valor que debería tener en estas circunstancias de extrema escasez de dólares el dólar.

—¿Cuál sería el precio que debería tener el dólar?

—El gobierno ya reconoció que 200 no estaría nada mal. Imagínate que el gobierno dice lo voy a pagar a 200, y por qué 200, lo habrás estudiado, alguna lógica debe tener, sacaron algunos números como para decir les reconozco tanto del valor internacional, pero cuando ponés diversos precios a una misma mercancía y en este caso se las pone por un lado el gobierno y por otro lado, el mercado.

— ¿Por qué si el dólar blue bajó 19 pesos no baja nada?

—Porque los mecanismos de valor de precios se siguen haciendo a dólar intermedio, no creo que nadie haya fijado todos sus precios a un dólar de 300 pero si de dos cientos y pico, todavía hay margen para que se siga trasladando a precios la expectativa de evaluación. Este mes será difícil porque tenemos aumentos tarifarios que empezarán a pegar en las mediciones de precios del Indec así que, vamos a seguir estando en el umbral de 6, 7% mensual de inflación y eso ya tiene una inercia, que suponiendo que se logre anclar la brecha, es difícil que amaine rápidamente.