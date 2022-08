Efecto Massa: ¿por qué baja el dólar blue?

El dólar blue continúa bajando producto de las expectativas por la llegada de Sergio Massa al Palacio de Hacienda. La cotización paralela de la moneda estadounidense acumuló cuatro jornadas consecutivas a la baja, aunque este martes 2 de agosto subió $9 y cotizó a $291.

Luego de un julio que marcó una cifra inédita en el mercado informal ($338) producto de la corrida cambiaria, la divisa paralela empezó a bajar de manera sostenida la semana pasada, tras la confirmación de Sergio Massa a cargo del Ministerio de Economía, y que tendrá bajo su órbita a los exministerio de Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.

¿Por qué baja el dólar blue?

“Cuando hay anuncios de cambios abruptos, los agentes económicos tienden a resguardarse. Se suele decir que el mercado compra con el rumor y vende con la noticia. Esto es común, lo que ahora hay que esperar son los anuncios", señaló el reconocido economista Daniel Garro en diálogo con el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News).

En esa línea, el entrevistado explicó que “ahora resta esperar las medidas. Ante tantas expectativas hay que cumplir, que es lo más complicado. Es el final de 50 años de hacer mal las cosas. No podés seguir financiando al gasto público. No te podés endeudar porque nadie te presta. Localmente no prestan. Cada peso que el Banco Central emite va a precios. Resta solo bajar el gasto público, no tenés donde más entrar", y agregó: “Se hablaba de que a Massa le iban a prestar dinero los bancos, pero eso va a ser peor, porque se alargará la agonía.

“Si mañana en los anuncios llegás a ver que Massa anuncia baja del gasto público de 25 puntos del PBI, empezá a creer que va a funcionar. Es lo que Argentina necesita. Manejen la micro en función de eso, porque las expectativas son absolutamente desmedidas. Aunque Massa quiera, se requiere de un apoyo político de fondo y tengo duda de las dos cosas", comentó Garro.

En tanto, el economista sostuvo: "Lo primero para explicar es que las noticias, la información y datos no son ni buenos ni malos. Lo importante es tenerlos para tomar acciones previas. Argentina es un avión que viene con los motores que se le rompen de a uno, pero además los políticos no le han dicho a la gente que el tren de aterrizaje no funciona. Eso es lo que se está viendo. No pueden esperar nada de la macro, tendrán que trabajar en la micro. Además, el mundo no te va a ayudar, porque el mundo tiene sus propios líos".

“El problema será de los servicios que no son necesarios. Se va a perder empleo, el Estado no tiene con qué pagar y el mundo tampoco. Los que tienen recursos se deben cubrir hasta la desvalorización del peso. Hasta ahora el dólar siempre fue refugio, eso hasta que la gente se dé cuenta que no es más eso. El mundo va camino a las cripto", manifestó.