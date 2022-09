Dólar soja: ¿a quiénes beneficia y a quiénes no?

Hace algunas horas, el Gobierno nacional formalizó la creación "de manera extraordinaria y transitoria" un tipo de cambio de $200 por dólar para las exportaciones de soja con el objetivo de acumular divisas y reforzar las reservas del Banco Central, a través de Decreto 576/2022 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La medida, forma parte del Programa de Incremento Exportador, en el cuál el productor de soja será "el gran ganador" con la implementación transitoria de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la oleaginosa. Si bien, algunos expertos del sector indicaron esto como "una buena noticia ya que el productor "recibe el precio de lleno", en contraposición Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), aseguró que "no todos ganan".

“El anuncio para el que tiene soja es bueno, para nuestro pequeño y mediano productor que ya no tiene es malo y para el resto de las producciones lo mismo. Buscábamos tener una paridad única donde se vean beneficiados todos y lamentablemente no se pudo conseguir", indicó.

En este sentido, manifestó su postura de seguir buscando respuestas para el resto, ya que sino sería una decisión solo para los "concentrados".

Asimismo, sostuvo que "todo esto irá atado a la posibilidad de inversión, más allá de que sean grandes grupos, si no hay posibilidad de compra de insumos, maquinaria, repuestos, más allá de que haya una mejora, no será tan sustancial" y agregó: "en cuanto a la especulación en sí, lo que sí deja bien claro de que el productor chico es el que menos espalda tiene y no puede, no sé si especular, pero no puede aguantar la producción porque tiene que subsistir con la misma y que siempre la escala la estará beneficiando a otros sectores y por eso es que pedimos siempre tratos diferenciados e que impositivamente se respete la escala para que todos puedan ser productores.

Finalmente, concluyó esperanzado con que "hayan más reuniones", para buscar soluciones y se pueda llegar a una conclusión.