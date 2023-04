Dólar agro: exportadores liquidaron u$s 573 millones y el Central tuvo su mejor día del año

El Banco Central (BCRA) tuvo su mejor día del año: consiguió comprar u$s 332 millones para sus reservas netas, las que mide el FMI para la meta trimestral, que a priori se incumplió, y por mucho, durante enero-febrero-marzo. Abril llegó con el nuevo dólar agro, que este jueves promovió la liquidación récord del año por parte del ‘campo’: luego de tres días de alta timidez, ingresaron u$s 573 millones por esa ventanilla, número bien por encima de los u$s 150 millones diarios que prevé el Ministerio de Economía, para llegar a un total de u$s 5.000 millones, sólo contando la soja.

El saldo comprador con el que terminó el jueves del BCRA fue por lejos el más alto de un 2023 en el que, de hecho, casi todos los días del año cerraron en números negativos, con algunas contadas excepciones. Y es que la sequía representó un golpe inédito para los últimos años, llevando a la peor pérdida de reservas netas, para un primer trimestre, desde la salida de la convertibilidad, detalló BAE.

Desde ABC Mercado de Cambios destacaron que hay que remontarse hasta septiembre del año pasado, épocas del dólar soja 1 y su boom de liquidaciones, para encontrar un desempeño similar: “Comenzó a operarse fuerte el dólar soja 3 en la CAM9 que aportó u$s 573 millones. De esta manera, el BCRA finaliza la jornada con un saldo positivo de u$s 332 millones, luego de su intervención diaria. Estas compras netas representan las más altas desde el 30 de setiembre pasado, cuando había logrado comprar u$s 331 millones”.

Así, el mercado y Economía esperan que abril, junto con mayo, sea entonces, tal como parecen indicar los números, un nuevo mes de acumulación de reservas por parte del Central. Será de la mano de lo que va a anticipar el campo. Ya comenzaron a mejorar los números muy bajos de la primera parte del 2023, que llevaron a incumplir la meta del FMI que exigía una acumulación de reservas de u$s 1.900 millones entre diciembre del 2021 y marzo de este año (quedó a unos u$s 2.000 M de distancia).