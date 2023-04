¿Cuál es el secreto detrás de la súper exitosa empresa argentina Mercado Libre?

La revista Forbes dio a conocer esta semana el ranking actualizado de los más ricos del mundo. En la versión local, Marcos Galperín, co-fundador de Mercado Libre, encabeza el listado de los empresarios multimillonarios del país.

La empresa es la más valiosa del país según su cotización bursátil: USD 4.900 millones. Lidera también el comercio electrónico en América Latina operando en 18 países aunque sus ganancias se concentran un 95% entre Argentina, Brasil y México. Desde el 2005 hasta el 2021, sus ingresos netos se multiplicaron por 252 veces.

Galperín está en el puesto 552 (hace un año estaba en el 764) del ranking global de 2.640 fortunas que superan cómodamente las diez cifras. Tiene la locura de U$S 3.900 millones de fortuna personal.

Citado por el sitio El Destape, Julián Zícari, compilador del libro República Mercado Libre, explica el secreto del éxito: “El verdadero secreto no es su capacidad de innovación tecnológica, sino cómo mueve el dinero. Las empresas del capitalismo de plataformas muestran y distribuyen los que otros crean pero se apropian de los datos y de un mayor riqueza que los que realmente producen”.

El libro República Mercado Libre: La empresa más grande de la Argentina y los riesgos de la economía de plataformas, que se publicó a fines del 2022.

La empresa fue fundada en 1999 y no para de crecer. En el presente controla “gran parte del comercio minorista y mayorista del país y de la región, el sistema de pagos, el financiero, se está adueñando del mercado inmobiliario y del automotor, se pagan impuestos, servicios, planes sociales, jubilaciones, incluso busca que se utilice su billetera electrónica para el pago de sueldos y también está incursionando en la comercialización de marcas propias”, explicó Zícari en el libro e invitó a preguntarse "¿si no estamos frente a la emergencia de un pulpo cada vez más grande, que dentro de poco será imposible de controlar?”.

Cómo funciona Mercado Libre

El libro de Zícari, con participación de diferentes autores, reseñó que la empresa “fue pensada originalmente como un sitio de subastas en internet en pleno furor de las compañías denominadas 'puntocom', hasta mutar progresivamente en un sitio web que fuera un punto de encuentro entre vendedores y compradores. Así fue logrando que poderosos bancos de inversión como JP Morgan o Goldman Sachs la fondearan mientras daba sus primeros pasos y se lanzaba al despliegue continental. En el 2001 logró un acuerdo histórico con eBay el cual le permitió consolidar su expansión, pudiendo recién en el 2005 tener el primer año de ganancias y terminar con las pérdidas operativas. Luego, en el 2007, logró cotizar en el mercado de valores de Nueva York y diez años después, en el 2017, convertirse en la empresa argentina de mayor valor de mercado hasta la actualidad”.

Al crecimiento que la firma ya mostraba se sumó el contexto de la pandemia que favoreció aún más su desarrollo. “En el 2020 vendió 719,3 millones de productos, sumó casi 60 millones de nuevos usuarios y llegó a realizar 23 compras por segundo, teniendo casi 53 mil anunciantes por mes”, y de esa manera logró subas significativas en sus ingresos que “crecieron 73% ese año y en el 2021 volvieron a dar otro salto del 77%”.

Se suma que gracias a Mercado Pago, su plataforma financiera, logró tener cerca de 120 millones de usuarios en la región, volviéndose la fintech más destacada. “El verdadero secreto de estas empresas no es su capacidad de innovación tecnológica, es como mueven el dinero,” analizó Zícari y ejemplificó: “La empresa Uber no es dueña ni opera una flota de taxis, Alibaba no produce ni fabrica los productos que vende vía web, YouTube no genera los millones de videos que reproduce, ni Google crea las páginas que indexa, sino que todo eso lo toman de otros agentes que son los que verdaderamente producen, aunque mayormente no se enriquezcan tanto como aquellos que hacen circular sus productos”.