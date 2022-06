Crisis económica: cuál es "la ventaja" que tendrá el próximo Gobierno

Preocupa la crisis económica y la inflación de la Argentina, pero aún más la batería de medidas tomadas por el Gobierno nacional, que no está trayendo soluciones.

El economista Luis Secco analizó esta situación en diálogo con El Interactivo y sostuvo que "la ventaja que tendrá el próximo Gobierno es que la sociedad argentina está mucho más cansada y harta de más de lo mismo, de esta crisis que parece que no termina nunca y será un mandato más claro para que el próximo presidente tome las medidas antipáticas que hay que tomar".

Por otro lado, sostuvo que el país no va a un extremo tal como el de Venezuela, "porque en Argentina está más diversificada la fuente de riqueza" y "es más difícil controlarlo todo".

"Sí creo que el deterioro ha sido enorme. Los argentinos que eligen otras geografías me parece que es porque están afectados por la falta de optimismo, falta de expectativas en el futuro que hace que básicamente pensemos que vamos a estar peor", destacó.

Agregó que "en lo que se ponen de acuerdo todas las encuestas es en que la gran mayoría de los argentinos creen que van a estar peor de acá a un año. Eso es dramático, cómo hacés para salir de una crisis si la mayoría cree que vamos a estar peor".

El objetivo es "bajar la inflación"

También señaló que la falta de gasoil podría paralizar al país: "Sin energías y sin divisas, lo más probable es que la economía se vuelva a frenar".

"Martín Guzmán, que es un tipo inteligente, dice mi rol como ministro de Economía es manejar las expectativas, tranquilizar a la gente y a los mercados. La pregunta es cómo va a hacer para manejar las expectativas vendiendo un poco más de futuro. Si mirás por todos lados, no encontrás ni una, no hay dólares, no hay petróleo. El flaco dice que va a controlar la inflación y la variable que más crece en Argentina es el gasto público. El gasto público está creciendo al 90% anual, 20 puntos por encima de la inflación", puntualizó.

Y aseveró que "todas las señales que recibimos los argentinos son muy negativas, de manera que es lógico que en cierto momento la economía comience a frenarse".

"Todos los argentinos sabemos que si algo le pasará a la emisión de pesos es que seguirá aumentando", indicó y completó la idea advirtiendo que "no hay nada que indique a la economía se va a estabilizar en el corto plazo, ese sería el problema serio que tenemos. Sin estabilidad, no se pueden resolver los problemas, hoy ser progresista no pasa por las políticas sociales, hablar de la economía popular. Ser progresista pasa por bajar la inflación, no hay otro objetivo más importante que ese”.