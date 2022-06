Frente a los constantes aumentos del precio del dólar blue, los argentinos optan cada vez más por realizar compras en almacenes de barrios en lugar de supermercados, a modo de ahorrar en el consumo mensual o diario.

Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y se refirió al incremento del consumo en almacenes. “Venimos de meses castigados con la suba de alimentos. Todos los días encontramos subas de precios, lo que castiga el bolsillo de los clientes", señaló el entrevistado.

"Si bien el año pasado tuvimos aumentos, hablamos de un 3 a 45%, ahora son tremendamente agresivos los incrementos. Estamos en un cuello de botella con el abastecimiento de aceite de girasol. Llevo recorridos tres mayoristas y logré cargar 5 cajas de aceite nada más. La gente busca las marcas más conocidas, pero literalmente esas no existen", explicó Savore.

En ese sentido, el titular de FABA señaló que la expresión del dueño de La Anónima, quien dijo que remarcan precios todos los días, cayó mal en el sector. "Uno no deja de ver la cara del cliente, la impotencia de que con el billete de mil pesos no puede comprar lo que necesita. Ahora, sobre la remarcación de precios en los comercios, nosotros somos trasladistas, compramos y vendemos. Uno trata de hacerlo con sensibilidad, tratando de minimizar rentabilidad para que el cliente pueda seguir llevando mercadería", sostuvo.

-¿Ha aumentado el consumo en almacenes de barrio frente a la imposibilidad de hacer la compra de mes en el supermercado?

-Sí, la familia cuando cobra hace la compra semanal, mensual o quincenal. Pero llenar un changuito cuesta 25 mil pesos y las familias cuantifican el día a día. Eso lo hacen en el comercio, han buscado la forma de hacer el nicho en el día a día, porque es el gasto de la comida, viajar, el del colegio. Cuantificar el dinero es venir al comercio de proximidad. Por eso tenemos que estar a la altura de la competencia.

-Evidentemente nosotros no tenemos la posibilidad de ofrecer todo lo que puede ofrecer un supermercado. Pero tratamos de dar lo mejor, uno ve que un hipermercado manejaba el 3x2, pero la gente solo tiene para comprar uno. El hipermercado tiene el 30% del mercado. Nunca vamos a ver a un hipermercado en un barrio humilde, pero nuestros negocios sí. En vista de que subvencionan productos como el aceite para ese sector y para nosotros no, entonces no pedimos que cambien sino que sea equitativo. Para que todos tengan la posibilidad de comprar el aceite económico”.