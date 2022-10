Cómo se ve afectada la economía familiar con los aumentos en suministros

Los combustibles en el país aumentaron un 6% por lo que de alguna forma impacta en la economía familiar. Desde el sector de almaceneros indicaron que el aumento semanal en los precios es del 2,5%.

En declaraciones a El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Fernando Savore, presidente de la Federación de almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), afirmó: "En los últimos días, los aumentos han sido agresivos, con aumentos del 10%, por lo que le pedimos a la secretaría de Comercio que nos dieran una explicación de la variación en los precios".

Según explicó Savore desde Comercio, le manifestaron que "se debe a que una parte es subsidiada y otra no, pero evidentemente el subsidiado a nosotros no nos llega".

El presidente de la Federación manifestó que "tanto nosotros como desde la confederación decimos que vamos a seguir resistiendo, por más que no podamos hacer nada, a naturalizar esto, que los aumentos son de un 10 y un 12%".

Para Savore, la inflación "está en un 2,5% semanal y es lo que más coincide con la realidad de lo que estamos viviendo en la compra y venta todos los días de lo que es productos y alimentos".

Además, el almacenero habló sobre el faltante de productos, a lo que dijo que trata de mantenerse no solo comunicado "con los delegados y representantes de las distintas fuerzas gremiales en Buenos Aires, si no desde Formosa hasta Tierra del Fuego y digamos que el abastecimiento no está complicado, el tema son las ventas".

Con respecto a las ventas en los comercios y en hipermercados, Savore indicó que "vienen cayendo, pero es una ecuación sencilla, porque la realidad es que si antes, hace 4 meses, con $1.000, comprábamos cinco productos, hoy necesitamos $1.500, o sea la mercadería sigue aumentando, pero los sueldos siguen decreciendo y uno ve la realidad de lo que pasa en el día a día la familia Argentina".

Savore contó que el INDEC "hace una medición especial dentro del hipermercado, con el formato de Precios Cuidados, pero sabe que hay muchos productos dentro que ya no están". La realidad es que cuando "uno compra y vende mercadería, lo que coincidimos con la consultora que da un 2,5% en alimentos por semana, o sea son 10 puntos en lo que va del mes que dejamos",

Para cerrar indicó que “la gente ya no programa el mes, programa el día a día”.