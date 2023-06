Cómo protegerte de una hiperinflación: 6 tips para sobrevivir

En vista del creciente aumento de la inflación, resulta crucial salvaguardarnos contra la disminución de nuestro poder adquisitivo. A pesar de los incrementos en las tasas de interés, estas no logran compensar la inflación, lo que exige una acción activa para proteger nuestros ahorros / fondos. Es fundamental no dejar nuestro dinero inactivo, ya que estaríamos garantizando una pérdida segura. Estos son algunos de los consejos que tenés que tener en cuenta para enfrentar exitosamente un escenario hiperinflacionario.

Si bien Argentina pasa por un periodo de "alta inflación", según se define, técnicamente, a los niveles de aumentos de precios en el país, no está de más repasar estos tips.

Evitar la tasa en pesos

La hiperinflación sufrida en los años '80 dejó una importante lección: evitar las inversiones con tasas en pesos. A pesar de que las tasas pudieran ser altas nominalmente, llegaron a ser negativas en un 80%.

Colocar el dinero en un plazo fijo o bonos en pesos no constituye un refugio contra la inflación, ya que las tasas siempre quedan rezagadas y pierden la carrera frente a la espiral inflacionaria.

Esto se agrava aún más si el banco encargado de pagar el plazo fijo tiene una gran cantidad de bonos de un país que se encuentra al borde del incumplimiento de su deuda en pesos (como lo refleja la reciente rebaja de calificación de la deuda argentina en moneda local a "default selectivo" por parte de la calificadora S&P después del canje realizado este mes) o si uno mismo posee dichos bonos.

Dólar infructuoso y el refugio de las acciones

Es común que muchas personas crean que comprar dólares es una forma de protegerse contra la inflación.

Sin embargo, como se muestra en el gráfico compartido por Brujo de los Mercados en Twitter, durante la hiperinflación de los años '80, la dinámica del proceso inflacionario en sí mismo provocó que el dólar quedara rezagado en términos de su valor real.

Probablemente, te estés preguntando por qué ocurre esto. La razón es que las distorsiones causadas por la hiperinflación ("compre ahora porque los precios aumentarán mañana") generan un aumento constante de los precios, incluso cuando se mide en dólares.

En el gráfico anterior, se puede observar claramente cómo la inflación superó significativamente a la devaluación. En otras palabras, Argentina se volvió considerablemente más costosa en términos de dólares.

Sin embargo, una cierta protección se encontró en las acciones de empresas argentinas, evaluadas a través del índice Merval, las cuales lograron superar la inflación y la devaluación durante ese período. Esto tiene sentido, ya que las empresas con sólidos negocios tienen la capacidad de mantener sus márgenes de ganancia incluso en momentos difíciles.

Una opción interesante podrían ser las empresas exportadoras, ya que están menos expuestas a los altibajos del proceso inflacionario.

Stockearte con productos de primera necesidad

En situaciones donde los precios aumentan constantemente, contar con un stock de productos básicos alimenticios y de limpieza puede resultar beneficioso como una medida de protección.

No obstante, es importante tener en cuenta ciertos límites. Por un lado, se debe considerar el espacio disponible, ya que es necesario almacenar productos que realmente sean necesarios. Además, se recomienda elegir productos no perecederos con fechas de vencimiento lo suficientemente amplias, de manera que no se corra el riesgo de tener que desecharlos y perder así los beneficios de contar con ese stock.

Reducción de gastos y nuevas formas de ingresos

En situaciones de inflación, se enfatiza la importancia del ahorro y el cuidado de los gastos. Reducirlos en elementos que no son indispensables, como compras innecesarias o salidas a comer, puede brindarte una mayor preparación para hacer frente a aumentos inesperados de precios sin comprometer tu economía personal.

Asimismo, diversificar tus fuentes de ingresos mediante la generación de fuentes adicionales te proporcionará mayor tranquilidad. Trabajos freelance o servicios complementarios a tu ocupación habitual te ofrecerán flexibilidad para adaptarte a cambios en tu presupuesto causados por incrementos de precios.

Inversiones alternativas

Explora opciones como criptomonedas, inversiones en arte o bienes raíces en mercados emergentes. Estas alternativas pueden presentar oportunidades de inversión que se desempeñen mejor en períodos de hiperinflación.

Es importante considerar opciones de inversión alternativas que puedan ofrecer mayor estabilidad y potencial de crecimiento. Algunas de estas alternativas incluyen criptomonedas, inversiones en arte y bienes raíces en mercados emergentes.

Las criptomonedas, como el Bitcoin y Ethereum, han ganado popularidad en los últimos años. Aunque son volátiles, ofrecen la posibilidad de diversificar tu cartera y proteger tu riqueza de la inflación. Sin embargo, es fundamental investigar y comprender los riesgos asociados con las criptomonedas antes de invertir en ellas.

El mercado del arte también puede ser una opción interesante durante la hiperinflación. Las obras de arte de calidad pueden mantener o aumentar su valor a lo largo del tiempo, incluso en períodos de incertidumbre económica. Sin embargo, invertir en arte requiere un conocimiento especializado y la asesoría de expertos en el campo.

Otra opción es considerar bienes raíces en mercados emergentes. Es crucial investigar las regulaciones y condiciones específicas de cada mercado antes de realizar inversiones inmobiliarias.

Pasaportes a mano

Si bien puede parecer una medida extrema, tener pasaportes disponibles e incluso solicitar la ciudadanía de otro país, podría brindarte opciones en caso de que las circunstancias se compliquen.

Tomemos como ejemplo a los rusos que experimentaron dificultades en su vida debido a las acciones de su gobierno. Es probable que aquellos que poseen otro pasaporte estén en una posición más favorable para enfrentar las restricciones impuestas a Rusia a nivel mundial.

La adquisición de la ciudadanía de otro país y la obtención de pasaportes adicionales son procesos complejos y requieren cumplir con los requisitos legales establecidos por cada país. Es importante investigar y entender completamente las implicaciones y consideraciones legales antes de tomar decisiones en este sentido.