“¿Cómo es posible que el Gobierno haya renegociado un préstamo del FMI nulo e ilícito?”

Alejandro Olmos Gaona, historiador, investigador y especialista en deuda externa, conversó con el programa Metaverso de Ciudadano.News, sobre el dictamen de la Auditoría General de la Nación que cuestionó el crédito que el Fondo Monetario Internacional le dio al gobierno de Mauricio Macri en el 2018.

“Sobre ese crédito hay una denuncia penal, un informe crítico de la Sindicatura General de la Nación, un trabajo de la Oficina Anticorrupción y la presentación como querellante ante la Justicia de Carlos Zannini, además ahora un dictamen muy duro de la Auditoría General de la Nación, con todos estos antecedentes, cabe preguntarse: ¿cómo es posible que el Gobierno nacional haya renegociado y acordado sobre un préstamo del FMI que es nulo e ilícito?”, resumió Olmos Gaona sobre la actitud ambivalente del Ejecutivo nacional.

Además, el especialista cuestionó en general los acuerdos llamados Stand By entre el organismo y el Estado argentino desde 1958, cuando se firmó el primero: “Todos fueron sospechosamente firmados y encausados jurídicamente, no solo el que tomó Macri”.

Asimismo, Olmos cuestionó algunas afirmaciones que hace la AGN en su informe, detallando inconsistencias legales, y destaca la pelea política que ha desatado el crédito inédito del FMI a Argentina en el 2018 y la posterior renegociación en el 2021, que derivó en una fuerte crisis dentro del mismo Frente de Todos.

“Hay algo que me gustaría preguntarle a la Auditoría General de la Nación y al Gobierno nacional, ¿cómo es posible que se haya negociado un acuerdo originado en un fraude, en un acto ilegal, porque para el Derecho Administrativos y Civil, los actos administrativos son nulos de nulidad absoluta; si el caso es nulo, ¿cómo lo voy a negociar?”, y agregó: “El acuerdo que firmó Martín Guzmán en el 2022 siguió el mismo procedimiento del de Macri, no hubo dictamen jurídico y el Banco Central no intervino”, detalló el especialista.

Finalmente, Olmos Gaona se mostró pesimista respecto a la revisión “en serio” del acuerdo vigente con el FMI, que condiciona de manera determinante la economía argentina: “Esto se olvida en una o dos semanas, no hay intención de rever en serio el acuerdo y el rol del FMI en Argentina”.