Cómo ahorrar en Argentina y no perder contra la inflación

El incremento constante de los precios en Argentina, impulsado por una preocupante inflación, genera muchas dudas entre las personas que desean ahorrar y hacer rendir su dinero en un contexto de gran inestabilidad económica. Frente a esto último, surge la duda: ¿Cómo hacemos para hacer rendir la plata?

En diálogo con el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News), el economista y docente universitario, Alexis Aguilar, explicó: "La situación económica de cada familia es particular. Cada individuo sabe dónde tiene que hacer uso más eficiente. Lo lamentable en Argentina es que estamos con nivel macroeconómico al 50% de pobreza, el 10% de niveles de indigencia. Hay una franja muy chica del país que tiene una cierta capacidad de ahorro".

“Por un lado, aconsejaría primero al que quiere hacer rendir la plata que se haga asesorar por un idóneo en mercado. Hay gente que ha estudiado mucho para eso. También hay que conocer el perfil de riesgo o perfil inversor. Hay perfiles observadores, moderados y agresivos", agregó Aguilar.

En ese sentido, el economista sostuvo: "A la hora de invertir dinero siempre hay que hacerlo con porcentajes de plata que uno no usa para compras diarias. Siempre hay que tener en cuenta el plazo y objetivos a la hora de hacer rendir el dinero. En el caso de perfil agresivo tenemos los bonos y ADR que muchos dicen que están subvaluadas. Pero es un perfil agresivo, los bonos rinden entre un 40 y 50%. Las empresas argentinas están subvaluadas, que rinden lo que rendían en el 2011".

Por otra parte, el entrevistado señaló que "stockearse en mercadería y en construcción también es una inversión. Estamos viajando a niveles inflacionarios por encima del 100% en alimentos. Se prevé una inflación del 100% para agosto, estamos viendo que tendremos 3 dígitos antes de fin de año.

-¿Cómo busco en internet algo confiable para llevar el dinero para ese lado?

-Tenés que invertir con un bróker, son sociedades que te permiten invertir tu dinero con valores, esos títulos pueden ser acciones, bonos, ADRs, pero sí o sí se tiene que hacer con un agente de liquidación y compensación. Te contactás con una sociedad de bolsa, que tiene gente idónea, que rinden todos los años y les dan matrícula para operar. Ellos te explican qué perfil tenés y cómo ubicarte.

-¿Es recomendable el uso de la tarjeta de crédito? ¿Conviene usar cuotas?

-No, la verdad es que hoy en día no conviene 'tarjetear' en el supermercado, sé que hay gente que no le queda otra. Pero uno llama a la cordura financiera, que tenemos que tener para que en el futuro no tengamos problemas. Las tasas de pago mínimo rondan en el 160%. No conviene, conviene educarse financieramente, gastar lo menos posible, no ubicarse en productos suntuosos. Si no alcanza, hablar en familia y ver cómo generar un ingreso extra en un contexto muy complicado.