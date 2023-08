Cambio de era: cada vez usamos menos el efectivo y más billeteras virtuales

El desarrollo de nuevas tecnologías hizo que cambiara la forma en la que las personas manejan su dinero y hoy existen cientos de billeteras virtuales además del reconocido Mercado Pago, con los que podes pagar hasta en un kiosco. Pero, esto generó que muchos opten por cerrar las cuentas de los bancos y utilizar otras aplicaciones que no cobran por mantenimiento y menos por transacción.

¿Por qué los argentinos eligen cada vez más métodos de pago alternativos? fue la pregunta. Tomás Macagno, director de desarrollo de negocios para Paysafe en Latinoamérica, en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) la respondió y explicó por qué se elige cada vez más los métodos de pago alternativo.

En este sentido, comentó que a través de un estudio se dieron cuenta algunas de las tendencias de los consumidores y el pago online. Entonces luego de encuestar a más de 14 mil consumidores, de países como Brasil, Chile, Perú y entre ellos Argentina, se llegó a la conclusión de que hubo un gran aumento en la utilización de "billeteras virtuales".

"Las mismas llegaron a ser el tercer método de pago más utilizado entre los argentinos en lo que va del último año. Los métodos que analizamos en la encuestas tienen que ver con lo que son los pagos a la hora de realizar comprar online. Estas empezaron a crecer lo que son las transferencias bancarias, el uso de métodos de pago en efectivo mismo lo que se puede denominar cash", indicó.

De esta manera comentó que "el 44% de los argentinos están utilizando más billeteras digitales que hace un año atrás. Un 40% está utilizando más las transferencias bancarias y un 30% indicó que están utilizando los servicio de cash. Cerca de un 10% de los encuestados revelan haber realizado algún tipo de pago con alguna criptomoneda en el último año".

La revolución del internet se da cada día más y "está en crecimiento", destacó el entrevistado. Por eso, las plataformas van en sintonía con eso y presentan innovación tecnológica.

“El crecimiento de la billetera virtual tienen que ver con varios factores, primero porque son de simple acceso, baja una app, y lo hace todo de manera remota, todo lo puede hacer desde su teléfono. Que es muy diferente a lo que es la experiencia de ser cliente de un banco tradicional. Entonces al final del día son soluciones mucho más inclusivas", sumó.

Por el lado de las criptomonedas, yendo por ese punto, su abducción no es masiva pero sí está en crecimiento y hoy en día una gran parte de las empresas que participan de este ecosistema lo que buscan es simplificación. La criptomoneda es una tendencia muy disruptiva a nivel finanza global pero no me sorprende que los argentinos las estemos adoptando cada día más, más aún cuando la criptomoneda puede ser mirada como una forma de atesoramiento o escape a la inflación.

Las app están en crecimiento

El avance de las IA y las nuevas formas del e-comerce habilitaron que esto crezca todo el tiempo. Y es por este motivo que los dueños de las aplicaciones y las empresas buscan "mejorar su simplicidad y usabilidad", por lo que pronostican que sigan surgiendo para el consumo masivo.

“Hay que animarse, uno a veces cree que hay mucho riesgo en tener monedas de manera digital, pero se corre con esos mismos riesgos cuando tenemos el efectivo en nuestras manos, en nuestras billeteras en la calle y al final lo podemos usar como otra opción", concluyó.