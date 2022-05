Cambio de billetes: ¿motivo económico o ideológico?

Imagen ilustrativa

El Gobierno presentará en la tarde de este lunes 23 de mayo los nuevos billetes que constarán de las imágenes de próceres y heroínas argentinas que reemplazarán a los que tienen los dibujos de animales autóctonos.

El encargado de encabezar la presentación oficial de los nuevos billetes será el presidente Alberto Fernández, que desde las 17 asistirá al Salón del Bicentenario en Casa de Gobierno para llevar adelante el acto formal.

En el programa Metaverso, el economistas José Vargas dio su parecer en torno a la creación de nuevas series de billetes, explicando qué es lo que, a su entender, el Gobierno está omitiendo.

“Sabemos que tiene que ver más con lo ideológico o político que con una intención del Gobierno de devolverle credibilidad al billete”, señaló el experto.

Vargas destacó además que la situación no debe quedarse en lo ‘ideológico’ porque “teníamos próceres y pasamos a los animales autóctonos, pero ahora volvemos a los próceres de nuevo”.

El economista sostuvo que “algo de diversidad también hay, pero eso no le devuelve la confianza o credibilidad a la moneda y seguro no pasa por ese lado” pero además Vargas criticó que “todo implica que no habrá billetes de mayor denominación que es lo que necesita la economía, cada vez que la inflación crece como lo está haciendo”.

José Vargas expuso en torno a la ‘cuestión inflacionaria’ que “los billetes de menor denominación se quedan cortos. Se genera un costo adicional a la economía por tener billetes de baja denominación y esto hace que hay más presión sobre la Casa de la Moneda para que imprima billetes de mayor denominación”.

El economista argumentó concretamente que no se crean billetes de mayor denominación en Argentina porque simplemente, “desde el punto de vista político no está dada la orden”.

Vargas sostuvo que el pedido de los billetes de mayor denominación fue hecho desde el sector bancario, teniendo en cuenta la reposición de los ‘papeles’ en los cajeros y los costos que tiene esta maniobra. “Trasladar billetes de menor denominación se hace sumamente costoso y esto se traslada al cliente también”, detalló.

Además, el economista estimó que una vez creados los planes sociales “es muy difícil sacarlos": "Se van reconvirtiendo y estos costos son los que después a la economía, en términos generales le terminan doliendo”.

Entrando en detalle sobre los planes sociales en cuestión, José Vargas reconoció que “algunos están relacionados con temas puntuales como la pandemia pero hay otros que no y tienen que ver con una situación económica que es cada vez es peor”.

Para el especialista este escenario conduce a que “el estado tenga que estar financiando planes sociales o ayudas porque el sector privado no está en condiciones de lograr un mercado laboral genuino y estable.

La inflación de mayo

Otro de los temas consultados con el destacado economista mendocino en Metaverso Ciudadano News fue el de la inflación estimada para mayo y los datos que van previendo desde las consultoras.

José Vargas aseguró que “estará más cerca del 5% que del 7% que se vienen teniendo en los últimos 60 días”.

El especialista opinó que “sigue siendo un número malo porque en mayo hemos tenido aumentos de combustibles, anuncios de aumentos en medicina prepaga, telefonía, servicios de internet, etc”.

“Habrá que ver por qué en los últimos tres meses anualizados nos está dando una cifra de tres números entonces, eso es lo malo. No hay que festejar un 5%”, concluyó.

-Pablo Moyano adelantó que le pedirán al Gobierno que todos los trabajadores registrados cobren una asignación familiar similar a la AUH, ¿tiene espaldas la Argentina para esto?

“No. Tendría que seguir financiándose con emisión monetaria y además, tiene el corsé del FMI que tiene que autorizar o no estas flexibilizaciones”, sintetizó el experto.

“Pedir, piden todos y mucho más en las condiciones que estamos, incluso la reapertura de paritarias que se adelantarán en muchos sectores, por eso será una segunda parte del año muy compleja en todos los aspectos, desde lo social, laboral, sindical y político porque todas las variables estarán muy presionadas y la ‘madre de todas’ es la inflación”, argumentó José Vargas.

-Empiezan a cobrar ahora el apoyo que se dio a jubilados. Junio tendrá números de repunte del consumo, ¿qué pasará cuando estos dos meses de ayuda pasen?

“Lo malo es que justamente estas ayudas, intentan en 60 días darle un aliciente a algunos grupos, sobre todo los más dañados en la economía pero después que esas ayudas se levantan, la mayoría de estos sectores se encuentran con niveles de inflación mucho más altos, entonces terminará siendo un problema”, dijo Vargas.

Para el economista el problema radica en que “el consumo debería disminuir” y por otro lado, dichos sectores “se empobrecen más”.

“Es más que compleja para el Gobierno y ante las puertas de lo que suele ser julio, que es un mes estacional también” cerró José Vargas.