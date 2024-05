Bancos ya ofrecen a las pymes el “crédito aguinaldo” para que paguen el SAC

El nivel de la caída de actividad no parece haber encontrado un piso en Argentina, más teniendo en cuenta los numerosos datos tanto privados como oficiales que dan cuenta de una fuerte recesión que ha golpeado muy duro a las pymes.

Así, pequeñas y medianas empresas se encuentran en una complicada situación para cancelar la primera parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. En este nota, repasamos cómo, cuándo y quiénes lo cobran.

“Antes no teníamos crisis de actividad, luego fuimos entrando a una crisis de utilidad, por eso al bajar fuertemente el consumo en diciembre en adelante nos pega fuerte porque no llegamos a tener fortaleza económica ni financiera”, explicó Alfredo Gónzalez, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sobre la realidad pyme.

Es así que los bancos comenzaron a promocionar fuerte, lo que Julián Moreno, titular de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME), definió como “crédito aguinaldo”: préstamos a seis meses para afrontar los pagos de medio año.

Aunque estos créditos también se otorgan en periodos de mayor actividad económica, se intensifican cuando la caja de las empresas se ve afectada por derrumbe de ventas. Mauro González, presidente de la Confederación Federal Pyme, aseguró que la situación “genera mucha preocupación” y que los bancos ya comienzan a ponerse en contacto con las entidades.

Hay, en ese sentido, algunos ejemplos. El Banco Credicoop mantiene su línea especial para las pymes a 6 meses con tasa fija de 22,5% TNA para los que abonan los haberes de sus empleados en la entidad. También el Banco Provincia (de Buenos Aires), que mantendrá del 1 de junio al 31 de julio su línea de créditos a 6 meses y tasa fija NAV de 24% para mipymes y 34% para las entidades restantes. Con el mismo plazo de pago se sumó el Banco de Tierra del Fuego, con la posibilidad de financiar hasta dos nóminas salariales con tres meses de gracia.

Los bancos privados también se suman. Es el caso del Banco Galicia, que ofrecerá hasta $45 millones, en un plazo de 6 meses y con una tasa nominal anual desde 30%. En tanto, el Banco Santander confirmó que sacará su propia línea en breve.

De hecho, la semana pasada, el Banco de La Pampa anuncio créditos a tasa 0 para que pymes locales paguen el SAC.

¿Y las pymes que no pueden acceder a crédito bancario?

De todos modos, el interrogante cae en el resto de las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con carpeta bancaria apta para que se les apruebe el financiamiento. “Para las que no, en este contexto va a ser difícil. Dependerá del stock acumulado del que las empresas productoras hoy están utilizando para tener liquidez”, explica el titular de Apyme.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), sostiene que “la voluntad es pagar”, pero puede que algunas empresas opten por hacerlo en cuotas. Igualmente, considera que el problema real “aparecerá más adelante”, cuando la recesión siente base en la economía diaria.

En esa línea, Daniel Moreira, de Asociación Pyme, advierte que “será un problema serio para muchas que no podrán afrontar el gasto”, aunque hoy no es la principal preocupación en agenda, que está más bien enfocada en cómo sostener la nómina de trabajadores.

Con información de Ámbito