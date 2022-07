Aseguran que "la política hace mucho daño a la economía"

La ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció este lunes una serie de medidas que tienden a lograr el equilibrio fiscal con un ahorro de $ 600.000 millones, a la vez que prevé ampliar el congelamiento de ingreso de personal a todos los organismos del Estado Nacional.

Mauricio Badaloni, empresario del transporte, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y analizó las medidas económicas: “Creo que el discurso es necesario, pero la sociedad atraviesa una situación muy crítica donde se impone la realidad. La política hace algo discursivo, seguramente lo que tenga impacto hoy lo veremos las próximas semanas".

Asimismo, opinó: "Fue bastante sensato lo el equilibrio fiscal, algo que a este Gobierno no le gusta hablar mucho. No es algo discursivo, creo la política le hace mucho daño a la economía desde el punto de vista que la economía funciona como algo muy técnico. A veces se tratan de explicar cosas técnicas de la economía con lo que me gustaría que pase, eso no es así, es demagogia que hacen muchos funcionarios políticos".

“No importante lo que diga el funcionario, si nos obligan a comprar en el mercado paralelo. Nada se soluciona en 15 días, porque en materia técnica es un proceso largo. La escasez de gas se veía venir a principio de año, hace 10 años que los gasoductos se tendrían que haber hecho", agregó.

Finalmente, expuso que de observa que hay "falta de respeto de parte de la política" y que "los resultados económicos nos muestran que tenemos que estar más unidos. Creo que no tengo confianza en la política que uno ve".

¿Qué dijo la nueva ministra de Economía?

Batakis tomó postura y expresó en horas de la mañana: "Soy una persona que cree en el equilibrio de fiscal y la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica". En este sentido, en el Palacio de Hacienda expuso: ·"No vamos a gastar más de lo que tenemos".